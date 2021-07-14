Кто в СКФУ получит стипендию в 100 тысяч рублей

Фото: СКФУ.

В рамках университетской стипендиальной программы «Звёзды СКФУ» Северо-Кавказский федеральный университет открывает новые возможности для первокурсников: за сто набранных баллов ЕГЭ можно получить стипендию в 100 000 рублей.

На высокую стипендию за обучение в первом семестре 2021 - 2022 учебного года могут претендовать:

- победители и призёры всероссийских олимпиад школьников и олимпиад РСОШ, поступившие в университет на программы бакалавриата и специалитета без вступительных экзаменов (размер стипендии - 300 000 рублей, то есть 60 000 рублей в месяц);

- победители и призёры всероссийских олимпиад школьников и олимпиад РСОШ, поступившие по общему конкурсу (размер стипендии - 100 000 рублей, то есть 20 000 рублей в месяц).

А также те, кто набрал 100 баллов по результатам ЕГЭ по одному и более предметам, которые необходимы при поступлении на выбранную специальность (1 предмет ЕГЭ сдан на 100 баллов - размер стипендии 100 000 рублей, то есть 20 000 рублей в месяц; 2 предмета ЕГЭ сданы на 100 баллов - размер стипендии 200 000 рублей, то есть 40 000 рублей в месяц).

Кроме того, СКФУ сохраняет условия для получения стипендии в 60 000 рублей за семестр для абитуриентов, набравших 250 и более конкурсных баллов.

Программа «Звезды СКФУ» стартовала в 2020 году и оправдала себя: более 230 первокурсников получали в течение первых пяти месяцев обучения по 12 000 рублей в месяц.

- Поддерживая талантливых первокурсников, федеральный университет выполняет одну из своих стратегических задач: закрепляет перспективную молодежь на территории проживания, а также формирует новое поколение исследователей и специалистов, необходимых экономике макрорегиона, - прокомментировал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

ВАЖНО!

Стипендию могут получать студенты только очной формы обучения, обучающиеся на бюджетных местах. Для всех категорий «звезд» участие возможно только в одной из этих стипендиальных программ.