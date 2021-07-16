Спустили воду ради шокирующей находки: поиски в километровых тоннелях КБР завершены

Фото с места ЧП: elbrusskii_vpso

В Кабардино-Балкарии закончились двухдневные поиски пропавшего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС России.

- Поисковые работы в Баксанском районе в канале ГЭС окончены. Тело погибшего обнаружено, извлечено и передано сотрудникам полиции, - сказано в сообщении.

За время работ спасатели исследовали три километра тоннеля. Чтобы облегчить поиски, воду в канале решили спустить. В поисках задействовали семь человек и одна единица техники отряда, а также еще семь человек и одна единица техники от Кабардино-Балкарского пожарно-спасательного отряда.

- Поступило сообщение, что предположительно в канал упал житель села Заюково. На данном участке имеются тоннели протяженностью три километра. Тело обнаружили перед рубинами ГЭС, - поясняют в пресс-службе Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Из-за чего мужчина оказался в воде и от чего скончался - предстоит выяснить следователям.

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