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Происшествия16 июля 2021 16:21

На Ставрополье в страшном ДТП с КамАЗом разбился скутерист

Удар был такой силы, что мужчину не спас даже мотошлем
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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От полученных травм скончался 53-летний скутерист. Известно, что он житель Изобильного

От полученных травм скончался 53-летний скутерист. Известно, что он житель Изобильного

Инцидент произошел 16 июля, в 13:00, на автодороге «Изобильный – Рыздвяный» Изобильненского городского округа.

Там водитель скутера «Евротекс» выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло касательное столкновение с грузовиком камАз.

Фото: пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

Фото: пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

После чего - фронтальное столкновение с легковушкой «Тойота Аурис». От полученных травм скончался 53-летний скутерист.

Известно, что он житель Изобильного. Удар был такой силы, что мужчину не спас даже мотошлем. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью. У погибшего произведен биозабор жидкости на определение состояния опьянения.

По факту ДТП проводится прокурорская проверка. В распоряжении редакции «КП-Северный Кавказ» появилось видео с места трагедии.

Смертельное ДТП с мотоциклистом в Ставропольском крае
Видео: УГИБДД по СК
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