«Твоя печень развивает внутренний туризм«: группа «Ундервуд» посвятила песню Минеральным Водам

В клипе музыканты начинают свое путешествие по курортам КМВ с железнодорожного вокзала в Минеральных Водах

Российская рок-группа «Ундервуд» сняла клип на композицию «Минеральные воды». Главным слоганом музыкального произведения стал: «Внутренний туризм – новая мода».

Съемки проходили на курортах Кавказских Минеральных вод. На кадрах - главные достопримечательности региона: пятигорский «Провал», знаменитый памятник Остапу Бендеру. Напомним, что великий комбинатор стал первым, кто додумался продавать билеты на вход в эту достопримечательность.

Текст песни легкий, моментально врезается в память:

На таможне пес тревожный обнюхал чемодан

С улыбкой глупой ты покидаешь Амстердам

За границей тратить деньги — это нигилизм

Твоя печень развивает внутренний туризм

Минеральные воды, Минеральные воды

Минеральные воды Здесь все понятно без перевода

Минеральные воды, Минеральные воды

Минеральные воды

Внутренний туризм — новая мода.

Смотреть видеосюжет «Минеральные воды». Клип группы «Ундервуд» (2021)

В клипе также показывают местных молодых красавиц, сидящих в центре Пятигорска, медсестер в белых халатах, которые подпевают артистам в здравницах, а также курортников, улыбающихся в объектив фотокамер.

В клипе также показывают местных молодых красавиц, сидящих в центре Пятигорска

Под новый хит танцуют работницы местного бара, прохожие провинциалы. Сами музыканты ходят от одного источника к другому, наполняют знаменитые плоские кружки с ручкой-носиком минералкой и охотно выпивают ее.

Съемки проходили на курортах Кавказских Минеральных водах. На кадрах - главные достопримечательности региона

Позже чего измученные нарзаном мужчины, отправляются потереть нос Остапу Бендеру. Кто не знает, это такая популярная на КМВ примета среди туристов.

Так, если вы вдруг решаетесь на какую-либо авантюру типа женитьбы на мадам Грицацуевой или хотите заделаться художником, таковым не являясь, то нужно всего лишь потереть нос у скульптурного Остапа и все – удача в кармане.

А если нужна удача в бизнесе, то для этого нужно обязательно посидеть на стуле. С чувством, с толком, без спешки.

Новый хит подпевают работники железнодорожного вокзала, прохожие и даже медперсонал здравниц

Режиссер клипа – Анна Колмакова. В главных ролях – Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко. Также в ролике задействованы Анастасия Абрамова и Екатерина Биккулова.

Стать героинями клипа смогли и сотрудницы местной здравницы. Девушки в белых халатах позируют, улыбаются и даже подпевают артистам

Кстати, летом 2021 осваивать прелести «внутреннего туризма» на КМВ приезжал также ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев.

Известный историк моды пил минеральную моду, фотографировался в домике Лермонтова в Пятигорске, выбирал местные пионы для певицы Надежды Бабкиной, которая в эти дни выступала в регионе.

- Знаменитый Провал - самая популярная достопримечательность Пятигорска. Здесь же находится памятник Остапу Бендеру, возле которого охотно фотографируются туристы. Но такой очереди на фотографирование, какая выстроилась ко мне, когда мы с моими студентками подъехали к Провалу, никакому Остапу не снилась! – похвастался историк моды, посетив КМВ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нацепили что попало и думаете, неотразимы?»: ведущего «Модного приговора» не впустили в Провал Пятигорска

Импозантный гость позировал на камеру мобильного, сидя в курортном ресторанчике в ярко-красном вельветовом жакете, украшенном цветочками (Подробнее)