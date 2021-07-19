Ставрополь готовится побить температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений

В ближайшие двое суток жара сохранится и охватит большую часть региона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем 19 июля 2021 года в Ставрополе прогнозируют до +37 градусов, что станет рекордным значением за всю историю метеонаблюдений. Согласно данным синоптиков, самое жаркое 19 июля было зарегистрировано в 1984 году. Тогда столбики термометров поднялись до значения +36,7. Сегодня Ставрополь имеет все шансы побить этот рекорд - по данным на 9 утра в краевой столице было зафиксировано +35,2. Эффективная температура на солнце, т.е. та, которую ощущает одетый по сезону человек, уже к этому времени оценивалась как +42.

При этом, как рассказала сайту stav.kp.ru заместитель начальника по гидрометобеспечению края Наталья Клименко, в целом на Ставрополье жара не рекордная. Пока температура держится на уровне +40, что не считается абсолютным максимумом. В Ставрополе 20 июля воздух прогреется до +37, а 21 числа - до +38. При том, что средняя температура июля в краевом центре +22.3.

- В ближайшие двое суток жара сохранится и охватит большую часть региона: северо-западную, восточную и центральную. А в Андроповском, Предгорном и Кочубеевском районах будет до +40, - сообщила Клименко. - 22 июля ожидаются ливни с грозами, не исключен град. На этом фоне произойдет спад температуры до +34. До конца месяца в крае будет умеренно жарко - +28...+33 градуса. И будут идти послеполуденные короткие ливни.