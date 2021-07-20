Ставрополю не хватило 0,2 градуса, чтобы побить державшийся 37 лет температурный рекорд

В жару не забывайте пить воду! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хоть синоптики и не называют аномальной установившуюся в Ставропольском крае жару, приятного в ней мало. Уже через час после восхода солнца столбики термометров пересекают отметку в +30 градусов. Вчера, 19 июля 2021 года, Ставрополь готовился побить рекорд, державшийся 37 лет.

В 1984 году в этот день максимальная температура составила 36,7 градуса. В этом году до рекорда не хватило 0,2 градуса - температура дошла до 36,5 градуса, после чего стала постепенно снижаться. Что касается температурных минимумов, то холоднее всего в эти дни было в 1967 году - температура не доходила и до +12 градусов.

20 июля 2021 года в Ставрополе вновь прогнозируется сильная жара. Кстати, температурный рекорд 20 июля также принадлежит 1984 году и составляет 35,3 градуса.

- К 9 утра воздух прогрелся до +31 градуса, ветер легкий - 2 м/с, с порывами до 6,6 м/c. Днем потеплеет до 37 градусов (по ощущениям - 41), что на 10 градусов выше климатической нормы. Влажность низкая - до 26%, - уточнил сайту stav.kp.ru представитель сервиса Яндекс.Погода.

Немного спадет жара после 22 июля - в регион придут грозовые дожди.