Итоги конкурса «Леди в белых халатах 2021» - Ставропольский край

Завершился фотоконкурс «Леди в белых халатах 2021» (Ставропольский край), который проводили «Комсомольская правда на Северном Кавказе» и Министерство здравоохранения Ставропольского края совместно с титульным партнером конкурса ООО «ИНВИТРО» и при поддержке ЗАО «Кисловодский Фарфор - ФЕНИКС».

Борьба была упорной, все участницы были достойны победы. Но посетители сайта stav.kp.ru отдали выбрали тройку призеров.

Первое место в фотоконкурсе «Леди в белых халатах - 2021» заняла Инна Михайлова (142898 голосов) - заведующая бактериологической лабораторией, врач-бактериолог. Специалист работает в Краевом клиническом противотуберкулезном диспансере. С начала пандемии она и ее коллеги провели более 70 тысяч ПЦР-тесты на Covid-19, чем спасли сотни и даже тысячи жизней от заражения инфекцией.

На второй строчке оказалась Инна Каплиева (118242 голоса) - врач-инфекционист отделения узких специалистов терапевтического профиля Городской клинической поликлиники №6 города Ставрополя. Девушка постоянно в учебе, потому что часто открываются новые штаммы и разновидности микроорганизмов. Это важно, поскольку такие специалисты останавливают распространение самых страшных заболеваний.

На третьей позиции расположилась Ольга Вишнякова (98674 голоса) - врач-оториноларинголог из Ессентукской городской клинической больницы. Призер нашего конкурса с детства понимала, что хочет посвятить себя медицине. И уже не может представить день, проведенный вне операционной.

Также в нашей официальной группе в Instagram проходило голосование на приз зрительских симпатий. Все медики услышали много теплых слов в свой адрес, но больше всего сообщений - а именно 8108 - было прислано в поддержку Анастасии Погореловой, старшей медицинской сестры отделения анестезиологии и реанимации Пятигорского межрайонного противотуберкулезного диспансера.

Поздравляем победительниц и благодарим всех участниц конкурса за их бесценный труд!

Вскоре мы встретимся, чтобы наградить каждую, кто решился показать красоту своей профессии большой аудитории нашего издания! Участниц и победительниц ждут грамоты и призы от наших партнеров.

Время и место награждения мы сообщим каждой из победительниц дополнительно!