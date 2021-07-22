Сломал лапы и бросил умирать: в Дагестане фотограф, покалечивший львенка, получил срок

Сейчас львенку по имени Симба два года. Он живет в семье заботливого зоозащитника и ветврача в Чебоксарах. Фото: Инстаграм ветврача Карена Даллакяна

На днях осудили хозяина-живодера, который использовал львенка, как живую игрушку. Так, 18-летний житель Краснодарского края в 2019 году купил животное для платных фотосессий.

Милого и фотогеничного львенка он перевез в дагестанский город Избербаш. Там молодой человек жестоко обращался с животным, содержал в ужасных условиях и постоянном голоде. А чтобы львенок был послушным, ему сломали задние лапы, постоянно пичкали различными таблетками.

Зоозащитники нашли измученного львенка в марте 2020 года. По их словам, он балансировал на грани жизни и смерти. Фото: Инстаграм ветврача Карена Даллакяна

Когда туристический сезон закончился, просто выбросили на улицу умирать, как ненужную игрушку.

Зоозащитники нашли измученного львенка в марте 2020 года. По их словам, он балансировал на грани жизни и смерти.

Чтобы спасти несчастное животное, ветврачи вывезли его в Центр реабилитации в Челябинске. Там, измученный львенок с различными язвами и пролежнями перенес две сложнейшие операции, позади почти год реабилитации.

Зоозащитники дали ему имя Симба. Сейчас он – член семьи ветврача Карена Даллакяна в Чебоксарах. Львенок уже не боится прикосновений, у него хороший аппетит и, по словам хозяина, он успешно делает первые смелые шаги после операций.

Львенок уже не боится прикосновений, у него хороший аппетит и, по словам хозяина, он успешно делает первые смелые шаги после операций. Фото: Инстаграм ветврача Карена Даллакяна

Против его бывшего хозяина-живодера из Краснодарского края возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным».

Его признали виновным и назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Дагестан.

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