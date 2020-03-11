«Чумкой переболел, но выжил»: чудесная история спасения слепого кота Рамзана Кадырова

Глава Чечни не раз делился с подписчиками в Инстаграм о своей любви к слепому коту Дариру.

Как относились к кошкам в довоенном Грозном 00:00 00:00

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, как Рамзана Кадырова поразила сдержанность незрячего питомца. Когда чеченский лидер, впервые увидел его, Дарир не мяукал, как его зрячие сородичи, не бросался на пищу, не заискивал, выпрашивая для себя побольше ласки и внимания.

Сейчас слепыш благополучно живет в резиденции Кадырова. Но, кто знает, как бы сложилась его судьба, если бы не жительница Грозного — Мансура Магоматхажиева.

Её сосед около 10 –ти лет назад работал в рабочем посёлке городского типа Черноречье, что находится в Чечне. Там в одном из маленьких стареньких домов жила одинокая русская бабушка. Единственным её близким был слепой кот. Через некоторое время старушку забрали к себе сыновья. А слепыша оставили в пустом доме.

Несчастный и голодный кот бродил один по дворам. К счастью, его вовремя заметил добрый чеченец по имени Ваха, сосед Мансуры. Работяге стало жаль четвероного друга. Он позвонил соседке, у которой к этому времени уже жили десятки кошек, и рассказал о слепыше.

Фото: личный архив Мансуры Магоматхажиевой

— Я говорю Вахе, забирай, конечно, его и привози ко мне. Разве, я могу несчастного оставить умирать в одиночестве? На тот момент у меня уже жили кошачьи семьи дома. А я работала, еле успевала всех кормить, поить. А тут необычный кот, абсолютно слепой, за ним особый уход нужен был. Переживала сильно за его жизнь.

В это время в Грозном появился приют для домашних животных «Надежда на жизнь». Там знали про любительницу кошек по имени Мансура и созванивались с ней, интересуясь судьбами найденных четвероногих.

— Я позвонила руководительнице приюта, рассказала о слепыше. Она приехала и забрала несчастного в приют. Тяжёлая судьба была у кота: истощенный был, худущий. Он ведь и чумкой переболел, но выжил, — вспоминает заботливая хозяйка.

Через несколько месяцев правительство Чечни построило для приюта новое здание. На его открытии присутствовал и Рамзан Кадыров. Там он сказал, что забереёт к себе домой самую неблагополучную кошку. Внимание чеченского лидера привлёк стойкий инвалид по имени Дарир. Так с 2016 года он и стал жить в доме главы республики.

— Я понимал, что обрёл не жалкого питомца, сломленного горькой судьбой, а собрата, храбро принявшего суровые вызовы жизни, — писал в своём Инстаграм Кадыров. — Мы почти не расстаёмся с того времени, коротая долгие вечера безмолвных раздумий. Мы очень хорошо понимаем друг друга. Он — мой мудрый советник и преданный друг.

— А ведь и не красавец совсем, и слепой, а вот как ему судьба улыбнулась. Я очень рада. Недавно видела его на фото у главы Чечни, смотрю, Дарирчик таким хорошеньким стал, толстеньким, прям маленький кавказский красавец, — радуется Мансура Магоматхажиева.

Любимый слепой кот Рамзана Кадырова Дарир.

За судьбой Дарира следят миллионы россиян. Заботливый хозяин периодически делится в своём Инстаграме моментами из жизни слепого кота.

— Он стал полноправным членом моей большой семьи и даже присматривает у нас за небольшим хозяйством. Мой питомец благороден во всём, в еде, повадках, тихом мурлыканьи. Я очень люблю Дарира. Так не любят бессловесных животных, так любят только близких людей, которым безгранично доверяешь, в которых твоя душа находит желанный приют и понимание, — трогательно пишет о любимце глава Чечни.

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