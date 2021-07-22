Северному Кавказу угрожает потоп катастрофических масштабов

В июне на юге Крыма выпало 350% месячной нормы. Фото: соцсети

Катастрофических масштабов потоп, какой произошел в Крыму этим летом, может повториться на Северном Кавказе. В ночь на пятницу, 23 июля 2021 года, ливни обрушатся на Кабардино-Балкарию, Чечню, Ингушетию и Северную Осетию. Последней – грозит «наводнение века». Неутешительный синоптический анализ подготовил метеоролог Евгений Тишковец.

Фото: tishkovets_evgeny

- Больше всего осадков может выпасть на Владикавказ – к утру до 105 мм, что в 5 раз больше месячной нормы, а с учетом дневных дождей эта цифра может вырасти до 117,7 мм, что сопоставимо с катастрофическими последствиями наводнения в Крыму 18 июня 2021 года, - предупреждает Тишковец. - Суточный рекорд осадков в июле для города принадлежит 1980 году, когда было зафиксировано 113 мм! Таким образом, может быть установлен новый влажный рекорд для середины лета.

Велики риски возникновения ЧС из-за существенного подъема уровня воды в реках и схода селевых потоков в горах. По словам метеоролога, сильный дождь ожидается и других городах: Назрань (67 мм), Магас (64 мм) и Грозный (33 мм).

Напомним, 17 июня в Крыму был введен режим ЧС. На юге полуострова выпало 350% месячной нормы (!). Под воду ушли Керчь и Ялта. В поселке Оползневое сошел сель. Людей эвакуировали, некоторых - с переломами. В Краснокаменке во время потопа погиб человек.

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