«Индийский штамм не щадит никого»: молодые брат с сестрой скончались в COVID-госпитале Дагестана с разницей в 15 дней

Фото: Telegram-канал Исрафила Исрафилова

В Городской клинической больнице №1 Махачкалы, где получают лечение больные коронавирусом, 23 июля 2021 года скончался 28-летний пациент с подтвержденным COVID-19. Двумя неделями ранее не сумела справиться с вызванными болезнью осложнениями его родная 32-летняя сестра. Она попала в другой госпиталь и умерла в день своего рождения.

Их родители сейчас находятся в ГКБ Махачкалы. У пожилой пары, потерявшей двоих детей за 15 дней, тоже диагностирована новая коронавирусная инфекция. Они в сознании. Сын умер у них на глазах.

Фото: Telegram-канал Исрафила Исрафилова

По словам врачей, юноша поступил к ним 13 числа в тяжелом состоянии и до последнего дня боролся за свою жизнь. Как сообщает помощник главврача Городской клинической больницы № 1 города Махачкалы Исрафил Исрафилов, 23 июля медицинский персонал реанимировал его в течении часа. В первый раз получилось, во второй раз - нет.

- Ситуация стала намного сложнее, чем во время первой волны, - рассказывает Исрафилов. К сожалению, большинство из нас до конца не осознают опасность, которая нас окружает. Пусть эта трагичная история послужит для многих уроком.

Как уточнили stav.kp.ru в пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана, убивает молодежь новый штамм коронавируса.

- Индийский штамм не щадит никого. Он стал еще агрессивнее и более заразным. У нас значительно выросло число пациентов в возрасте от 20 лет. Болеют дети, - отметила пресс-секретарь министерства Залина Муртазалиева.

Напомним, весной 2021 года в госпитале Кабардино-Балкарии с разницей в три дня скончались знаменитые супруги-врачи 63-летняя Мария и 69-летний Ильяс Эфендиевы. Они лежали в соседних палатах. Первой умерла Мария Эфендиева. От Ильяса Хамидовича этого скрывать не стали. И хотя он уже лежал в обычной палате и шел на поправку, умер вскоре после того, как попросил детей похоронить себя рядом с любимой в земле в его родного села.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Никогда не разлучались»: на Кавказе в COVID-госпитале скончались знаменитые врачи-супруги

До последнего дня жизни Ильяс и Мария Эфендиевы оставались рядом (подробнее)