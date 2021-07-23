Ставропольцы поздравляют главу краевого минсельхоза

Владимир Ситников родился 23 июля 1974 года в селе Калиновском Александровского района Ставропольского края

23 июля отмечает день рождения глава аграрного ведомства Ставропольского края Владимир Ситников. С радостью присоединяемся ко всем многочисленным поздравлениям, которые сегодня звучат в его адрес, и от всей души желаем Владимиру Николаевичу крепкого здоровья, благополучия, удачи и новых свершений на благо родного Ставрополья!

Уважаемый Владимир Николаевич!

Примите искренние поздравления от коллектива ЗАО «Красная Заря» с днем рождения! Вы пользуетесь заслуженным авторитетом у аграриев и коллег, Вас знают и ценят как опытного и дальновидного хозяйственника, как профессионала высокого уровня, верного традициям и смело смотрящего в будущее. Под Вашим руководством агропром Ставрополья успешно развивается и крепнет, а его качественная продукция пользуется все большим спросом не только в крае, но и далеко за его пределами.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, удачи и новых больших достижений! Счастья, радости и добра - Вашей семье!

Джебраил Туганович КОСТОЕВ, генеральный директор ЗАО «Красная Заря» (Новоалександровский район).

С днем рождения, Владимир Николаевич!

Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена оптимизмом и счастьем, пониманием и поддержкой друзей и близких, победами и свершениями! Труд на земле тяжелый, но благородный и важный - от него зависит благополучие не только аграриев, но и всех ставропольцев. И Вы, как никто, знаете это и делаете все для того, чтобы жизнь тружеников села день ото дня становилась лучше.

Благодарю за Ваш профессионализм, богатый опыт и знания, за ответственность и неравнодушие, новаторство и дальновидность, благодаря которым перед аграрной отраслью и всем краем открываются новые горизонты. От всей души желаю Вам и Вашим родным здоровья, благополучия, радости, мира и изобилия!

Алексей ШЕБАРШИНОВ, директор ООО «Агрофирма «Раздольное» (Новоалександровский район).

Уважаемый Владимир Николаевич! В этот праздничный день особо хочется отметить те качества, за которые Вас так ценят все работники сельского хозяйства Ставропольского края. Вас отличают ответственность, порядочность, нацеленность на результат, стремление к совершенствованию и полная отдача любимой работе. Вас знают как человека, радеющего за дело, общее для всех, кто трудится в отрасли. Развитие аграрной отрасли возможно лишь под руководством высокого профессионала. То, что Ставрополье удерживает лидерские позиции в данном направлении, - Ваша заслуга.

От всей души поздравляем Вас с днем Вашего рождения! Желаем успехов и роста в профессиональной деятельности, мира, добра, благополучия и счастья в семье! Пусть ярким и радостным будет каждый новый день, а крепкое здоровье позволит еще долгие годы трудиться на благо родного благодатного Ставрополья!

Георгий МАКСИМОВ, председатель СПК Колхоз «Нива» (Буденновский район), и коллектив.

Уважаемый Владимир Николаевич!

Отрасль, укрепление и развитие которой является зоной Вашей ответственности, на протяжении многих лет удерживает лидерские позиции в нашей стране. Оставаться в передовиках нашим аграриям удается во многом благодаря Вашему исключительному управленческому таланту. Вы тот руководитель, на которого хочется равняться. Вас ценят не только за богатый профессиональный опыт, грамотное планирование и принятие взвешенных решений, но и за особое внимание к проблемам сельских тружеников.

Сегодня особенно хочется пожелать Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия, поддержки и понимания со стороны коллег и соратников, любви и мира в семье. Пусть Вам с легкостью покоряются высоты, открываются новые горизонты, а удача станет верной спутницей на жизненном пути!

Геннадий АБОНЕЕВ, председатель совета директоров ЗАО «Прасковея» (Буденновский район), и коллектив.

С днем рождения, Владимир Николаевич!

Сегодня в Ваш адрес звучит много добрых слов и искренних пожеланий, и я с радостью присоединяюсь к ним. Своим каждодневным трудом на высоком и очень ответственном посту Вы демонстрируете высокий класс профессионала, компетентного руководителя, умело сочетающего опыт и инновации, твердость и гибкость, принципиальность и отзывчивость. И это приносит отличные плоды - Ставрополье заслуженно удерживает лавры первенства во многих отраслях АПК и продолжает брать новые высоты.

От всей души желаю Вам ярких побед, воплощения в жизнь задуманного, реализации личных планов и больших важных проектов на благо родного края! Здоровья, благополучия, оптимизма, счастья и изобилия - Вам и Вашим родным!

Олег ШАТОХИН, председатель СПА «Колхоз имени Ворошилова» (Новоалександровский район).

Уважаемый Владимир Николаевич!

Примите наши сердечные поздравления с днем рождения и самые искренние слова признательности за Ваш труд на благо родного Ставрополья! Благодарим за внимание к нуждам селян и эффективную поддержку сельхозпроизводства, внедрение новых технологий и направлений, которые помогают нам добиваться хороших результатов и улучшают жизнь аграриев.

От всей души желаем Вам удачи на Вашем жизненном пути, оптимизма, энергии и сил для воплощения в жизнь самых ярких и грандиозных проектов! Вашему дому - любви, тепла, мира и добра! И пусть рядом всегда будут близкие люди, верные друзья и единомышленники!

Николай КОЛЕСНИКОВ, директор ООО «Курское» (Курский район), и коллектив.

Владимир Ситников с мамой

Уважаемый Владимир Николаевич! Сердечно поздравляем Вас с днем рождения! На Ставрополье знают Вас как человека, искренне болеющего за настоящее и будущее родного благодатного края. Ваши профессионализм, мудрость и ответственность являются залогом успешного развития аграрной отрасли региона.

Благодаря Вашей плодотворной работе решаются сложнейшие вопросы и реализуются важнейшие проекты. Во многом благодаря Вашему богатому профессиональному опыту, участию и поддержке виноградарям Ставрополья открываются новые горизонты. Ваше внимание особенно ценно для нас. Выражаем искреннюю признательность за совместный труд и надеемся на дальнейшее укрепление существующих отношений и рост показателей, достигнутых в ходе совместной деятельности.

В этот праздничный день желаем Вам стабильности и процветания! Пусть присущие Вам многогранный опыт и профессионализм, упорство в достижении намеченных целей, энергия и целеустремленность послужат новым свершениям в Вашей ответственной работе! Пусть трудности обходят Вас стороной, а внимание друзей и тепло домашнего очага всегда согревают сердце. Доброго здоровья, бодрости духа, мира и благополучия Вам и Вашим близким!

Любовь НАБЕРЕЖНАЯ, генеральный директор ОАО АФ «Жемчужина Ставрополья» (Буденновский район), и коллектив.

Уважаемый Владимир Николаевич!

От всей души поздравляем Вас с днем рождения! Вы отвечаете за одну из важнейших отраслей экономики нашего региона. Это нелегкий труд, который требует большого опыта и отличных управленческих навыков.

Ваш высокий профессионализм, целеустремленность, трудолюбие и безусловная любовь к родному краю помогают Вам успешно трудиться на благо Ставропольского края. Результаты Вашей работы видны каждому: Ставрополье - один из агропромышленных лидеров страны, мы занимаем 3-е место по производству основной сельскохозяйственной культуры - пшеницы и других зерновых, в крае активно реализуются программы, направленные на развитие орошения, сельских территорий в целом.

Искренне желаем Вам и Вашим родным богатырского здоровья, безграничного счастья и семейного благополучия! Пусть приумножится то хорошее, что уже было достигнуто, а то, что еще только задумано, - обязательно сбудется!

Александр ПОПОВИЧ, директор ООО «Вера» (Кировский район), и коллектив.

С днем рождения, уважаемый Владимир Николаевич! Ставрополье всегда называли житницей России, и сегодня край все так же остается в числе ведущих аграрных регионов страны. Многое из того, что произведено у нас, отличается прекрасным качеством и востребовано за пределами региона и даже за границей.

Сельскохозяйственная отрасль успешно развивается, и в этом - Ваша заслуга. Благодарим Вас за неравнодушие и понимание! Вы делаете все для процветания и благополучия региона - ставропольцы видят это и ценят!

От всего сердца желаем Вам и Вашим родным крепкого здоровья, долголетия, счастья, изобилия и добра! Пусть поддержка близких Вам людей придает сил для реализации самых смелых и масштабных проектов.

Сергей БАРАННИКОВ, председатель СПК «Выбор» (Предгорный район), и коллектив.

Уважаемый Владимир Николаевич!

Поздравляю Вас с днем Вашего рождения! Спасибо Вам за внимание к нуждам аграриев, за понимание и помощь, за Ваши компетентность, открытость и умение эффективно решать поставленные задачи.

От всей души желаю Вам удачи на Вашем жизненном пути! Пусть Вам покоряются новые вершины, цели достигаются, а планы реализуются, открывая широкие перспективы! Пусть рядом с Вами всегда будут единомышленники и преданные друзья! Неиссякаемой Вам энергии, а Вашему дому - мира, любви, изобилия и добра!

Юрий КАЙШЕВ, генеральный директор ООО СП «Агрофирма «Село имени Г. В. Кайшева».

Уважаемый Владимир Николаевич, с днем рождения! Позвольте поздравить Вас и поблагодарить за Ваш труд на благо родного Ставрополья, преданность делу и любовь к земле! Вы делаете все, чтобы развивать, совершенствовать и двигать вперед аграрную отрасль края, который сегодня заслуженно входит в топ сельскохозяйственных регионов страны. Хочется пожелать Вам, чтобы все высокие цели, которые Вы ставите перед собой, удалось достигнуть, все проекты - успешно реализовать. Чтобы рядом всегда были соратники и верные друзья, а дома царили уют, счастье и любовь! Пусть каждый Ваш день будет наполнен миром, радостью и добром!

Владимир ХРОМЫХ, председатель колхоза «Родина» (Новоселицкий район).

Уважаемый Владимир Николаевич!

Поздравляю Вас от всей души! Символично, что Вы, глава аграрного ведомства Ставрополья, которое по праву считается житницей страны, отмечаете день рождения в разгар главных сельскохозяйственных работ года.

С нуждами и заботами селян Вы знакомы не понаслышке - родились в селе, получили специальное аграрное образование и уже более четверти века трудитесь в АПК края, пройдя все ступени профессионального роста. Благодаря Вашему опыту и компетентности, ответственности и целеустремленности отрасль успешно развивается - во благо каждого ставропольца и края в целом.

Искренне желаю Вам здоровья и счастья, новых свершений и грандиозных проектов, удачи и изобилия, а Вашим близким - благополучия!

Лидия ДУШКА, председатель СПК колхоз «Родина» (Красногвардейский район).

Многоуважаемый Владимир Николаевич!

От всей души поздравляем Вас с днем рождения! Знаем Вас как чуткого и внимательного человека, большого профессионала и грамотного руководителя. Ваш вклад в развитие сельского хозяйства Ставропольского края неоценим.

Аграрная отрасль региона удерживает лидерские позиции в стране во многом благодаря Вашему богатому опыту и качественному подходу к разработке стратегического планирования развития отрасли. Сельскохозяйственные предприятия края все крепче стоят на ногах, понимая, что руководство профильного ведомства заинтересовано в развитии каждого из них. Аграрии Ставрополья ощущают мощную поддержку министерства, что позволяет смело смотреть в завтрашний день.

Сегодня мы говорим Вам «Спасибо!» за участие, за возможность роста, за то, что Вам как руководителю и человеку небезразлична судьба тех, кто живет и работает на селе. Желаем Вам доброго здоровья, оптимизма, стойкости в преодолении жизненных трудностей, поддержки единомышленников, личного благополучия и успехов в реализации намеченных планов!

Коллективы АО «Винсадское» и ООО «Винсадский молочный завод» (Предгорный район).

С днем рождения, уважаемый Владимир Николаевич!

Мы знаем Вас уже много лет - как уверенного, ответственного и дальновидного руководителя, профессионала с богатым опытом, человека, умеющего вести диалог и эффективно решать поставленные задачи. Агропром - одна из важнейших отраслей, от уровня развития которой зависит благополучие края и всех его жителей. И Вам удается развивать АПК, несмотря на все трудности, вести аграриев к новым успехам и победам. И впереди, уверен, - еще много серьезных достижений и свершений.

Сердечно поздравляю Вас и желаю крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии в реализации намеченных планов, радости и счастья!

Станислав МУРАДХАНОВ, председатель Совета директоров ЗАО АПП «СОЛА» (Курское муниципальное образование).

Уважаемый Владимир Николаевич!

Грамотного руководителя и человека с большим сердцем поздравлять особенно приятно. Для тех, кто живет и трудится в селах Ставрополья, Вы - фигура значимая, и Ваши заслуги на профессиональном поприще всегда вызывают всеобщую радость. Стратегическое мышление и желание всегда добиваться поставленных целей позволяют Вам быстро принимать важнейшие решения. Сегодня под Вашим руководством аграрная отрасль региона стремительно развивается, реализуются значимые проекты, создаются новые рабочие места, и жизнь селян становится лучше.

Позвольте от лица нашего коллектива, от себя лично и от всех тружеников села пожелать Вам здоровья, успехов, терпения и стойкости духа! Пусть рядом с Вами всегда находятся те, на кого можно положиться и кому можно довериться. Пусть в Вашей семье царят гармония и любовь! Мира, добра и процветания Вам и Вашим близким!

Сергей ШУМСКИЙ, председатель СПК колхоз-племзавод «Казьминский» (Кочубеевский район), и коллектив.

Уважаемый Владимир Николаевич!

От всей души поздравляем Вас с днем рождения! Ставропольцы ценят Вас как человека слова и дела, профессионала высокого класса, новатора и талантливого руководителя.

Мы благодарны Вам за Ваши трудолюбие, самоотдачу, смелость в принятии решений и за поддержку, которые Вы оказываете селянам. Краевой агропром успешно развивается, берет новые высоты, а труженики сельского хозяйства сегодня с уверенностью смотрят в будущее. Уверены, что благодаря Вашей дальновидности, компетентности и ответственности аграрии Ставрополья и впредь будут добиваться отличных показателей, собирать богатые урожаи и производить качественную и конкурентоспособную продукцию.

Искренне желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, долголетия, счастья, успехов во всем, мира и добра!

Александр ВОРОЖКО, председатель СПК колхоз «Гигант» (Благодарненский район), и коллектив.

Уважаемый Владимир Николаевич!

От себя лично и от имени всего нашего коллектива поздравляю Вас с днем рождения! Примите самые добрые и искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе. Ваш профессионализм как руководителя и все достижения - результат грамотного подхода к работе и целеустремленности. Всю свою сознательную жизнь Вы посвятили труду в сельском хозяйстве и прошли путь от рядового агронома до министра в одном из главных аграрных регионов России. Желаю Вам оставаться таким же энергичным, успешным и достойным уважения человеком! Пусть рядом с Вами всегда будут родные люди, верные друзья и надежные партнеры, а работа приносит только удовольствие! Воплощайте в жизнь самые смелые планы и реализуйте все начинания. Пусть основой для новых достижений станут талант руководителя, поддержка коллег и сильные деловые качества.

Мурат АДЖИЕВ, генеральный директор АО «Новокугультинское» (Труновский район), и коллектив.

Уважаемый Владимир Николаевич!

От нашего дружного коллектива и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Вы внесли большой вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли Ставрополья и, несомненно, состоялись как компетентный руководитель, обладающий современными знаниями, а также умением добиваться результата. Богатый опыт и высокий профессионализм снискали Вам авторитет, а понимание нужд аграриев и личное участие в решении важнейших вопросов людей, работающих на селе, - уважение. Благодаря Вашей продуктивной деятельности аграрии Ставропольского края ощущают мощную поддержку, оказываемую в рамках программ развития сельского хозяйства. Крепкого Вам здоровья, личного счастья и душевного равновесия. Пусть на долгие годы сохраняются присущие Вам уверенность, жизнелюбие и порядочность! Пусть рядом с Вами всегда будут единомышленники и верные друзья! Мира, счастья, добра - Вам и Вашим близким!

Михаил НИКУЛИН, председатель СПК «Советский» (Кировский район), и коллектив.

Уважаемый Владимир Николаевич!

Высокоэффективный аграрный сектор - основа материального и социального благополучия общества, без которого невозможно его устойчивое развитие. Достигать отличных показателей и оставаться в числе лидеров аграриям региона удается во многом благодаря грамотному управлению и поддержке со стороны руководства отрасли. Вы отдаете все силы развитию сельского хозяйства Ставрополья, ежедневно решая десятки важнейших задач. Вас отличают не только высокая трудоспособность, ответственность и профессионализм, но также доброта, терпение, отзывчивость и сострадание.

Спасибо Вам за преданность делу! От чистого сердца поздравляем Вас с днем рождения! Желаем Вам удачи в поиске новых решений на благо родного края. Крепкого Вам здоровья, счастья, семейного благополучия, исполнения намеченных планов, высоких результатов в работе и уверенности в завтрашнем дне.

Александр ПОПОВ, председатель СПК (Артель) «Попова» (Изобильненский район), и коллектив.

С днем рождения, уважаемый Владимир Николаевич!

Для всех аграриев Ставрополья большая честь трудиться на благо родного региона под Вашим руководством. Вы является для каждого из нас примером высокого профессионализма, несгибаемой воли, стойкости духа и позитивного мышления, позволяющего двигаться вперед в достижении поставленных целей.

Огромное уважение среди земляков вы снискали своей человечностью, способностью вникать в суть проблем тех, кто живет и трудится на селе. Ваша поддержка помогает решать возникающие в отрасли проблемы, а дальновидность - идти по пути развития с уверенностью.

В этот праздничный день хочется пожелать Вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, любви и взаимопонимания в семье и новых профессиональных высот.

Сергей АЛМАНЦЕВ, директор ООО ФХ «Дина» (Кировский район), и коллектив.

Многоуважаемый Владимир Николаевич!

От всей души поздравляем Вас с днем рождения! Ваша плодотворная работа, которую вы ведете на посту министра сельского хозяйства Ставропольского края, имеет большое значение для аграрной отрасли, служащей основой экономического развития региона.

Богатый опыт, управленческий талант, аналитическое мышление и знания, накопленные за годы труда, позволяют Вам находить эффективные пути решения актуальных проблем и задач. Уверены, что высокий профессионализм, деловые и личные качества будут и в дальнейшем способствовать плодотворной деятельности возглавляемого Вами ведомства, а непосредственное участие в жизни аграриев - поэтапному и качественному развитию сельскохозяйственной отрасли нашего благодатного края.

В этот праздничный день желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов и новых достижений в профессиональной деятельности. Мира и добра - Вам и Вашим близким!

Коллектив СПК «Архангельский» (Буденновский муниципальный округ).