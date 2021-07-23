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Общество23 июля 2021 15:45

Модульная скорая, фудтрак и автодом: ГАЗ презентовал на Ставрополье свои новинки

Правительство края и ГК «Современные транспортные технологии» договорились о сотрудничестве
Елена БЕРГЕлена БЕРГ
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Ставропольцы смогли увидеть более 20 моделей автомобильного ряда «Группы ГАЗ»

Ставропольцы смогли увидеть более 20 моделей автомобильного ряда «Группы ГАЗ»

В четверг, 22 июля 2021 года эксклюзивный дистрибьютор «Группы ГАЗ» ГК «Современные транспортные технологии» в рамках реализации стратегического проекта «Регионы» представил на главной площади столицы края широкую линейку легковых коммерческих, грузовых, пассажирских автомобилей и спецтехники.

Ставропольцы смогли увидеть серийную технику, а также спецверсии транспорта по ключевым градообслуживающим сферам - всего более 20 моделей автомобильного ряда «Группы ГАЗ»: легкую «ГАЗель NEXT», модульный автомобиль скорой помощи, мобильный медцентр для забора анализов и вакцинации, школьный и спасательный автобусы, эргономичные мусоровоз и самосвал, цистерну для перевозки жидкостей, комбинированную дорожную машину, автобус для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, фудтрак на базе каркасного автобуса, автодом.

Представленные экспонаты - транспорт нового поколения

Представленные экспонаты - транспорт нового поколения

Причем каждый из презентованных экспонатов подобран в соответствии с нуждами региона и планами по модернизации и обновлению действующего автопарка.

Презентацию провел генеральный директор ГК «Современные транспортные технологии» Олег Марков. Рассказывая об особенностях и возможностях представленных на выставке автомобилей, он отметил, что на базе ГАЗ регион может создать единое транспортное решение - как для крупных городов Ставрополья, так и для небольших населенных пунктов в сельской местности.

Так, представленный на выставке автомобиль скорой помощи с современным дизайном отлично подходит для транспортировки больных на большие расстояния. Трансформируемый салон увеличен, в нем больше мест для укладки, есть шкаф для вещей, откидной стол, умывальник с подачей и сливом воды, поворотные кресла, которые обеспечивают удобную работу бригады с пациентом и безопасное размещение во время движения. При этом материалы износостойки, практически не подвержены старению и способны сохранить первоначальный вид на весь срок службы.

Каждый из презентованных экспонатов подобран в соответствии с нуждами региона

Каждый из презентованных экспонатов подобран в соответствии с нуждами региона

В условиях пандемии и массовой вакцинации особый интерес для отдаленных районов края может представлять также мобильный центр – его можно использовать как для проведения вакцинации населения, так и для медицинских осмотров, выездной диагностики и других врачебных мероприятий.

По словам Олега Маркова, к мобильному центру можно присоединить дополнительный модуль-прицеп для размещения второго медицинского кабинета.

Представленные в линейке школьные автобусы оснащены выдвижной подножкой для удобства самых юных пассажиров, полками для хранения ранцев, а также кнопкой для связи с водителем. Такой автобус не сможет разогнаться быстро, благодаря механическому ограничению скорости до 60 км/ч, при этом специальное устройство препятствует движению автобуса при открытых дверях.

Для удобства перевозки лиц с ОВЗ, инвалидов, а также пассажиров с детскими колясками, автобусы «Группы ГАЗ» оснащены специальной, удобной для подъема, платформой.

Презентацию провел генеральный директор ГК «Современные транспортные технологии» Олег Марков

Презентацию провел генеральный директор ГК «Современные транспортные технологии» Олег Марков

Стоит отметить, что представленные экспонаты - транспорт нового поколения, позволяющий добиваться максимальной эффективности при решении любых задач в различных сферах.

- Ставропольский край является для нас одним из важных на Северном Кавказе. Это один из наиболее динамично развивающихся регионов. Специфика его мультинаправленная - это и промышленное производство, и сельское хозяйство, и один из главных туристических кластеров нашей страны. На сегодняшний день линейка продукции «Группы ГАЗ» может удовлетворить нужды и потребности любого муниципалитета. Мы привезли на выставку базовые образцы нашей техники, которые могут быть задействованы в организации и обслуживании инфраструктуры городов. Так, например, фудтраки способны решить большое количество задач для малого и среднего бизнеса. Продукция с поля может без посредника поступать к потребителю, что позволит снизить цену товара и повысить его качество.

Олег Марков также отметил, что «Группа ГАЗ» является лидером на российском рынке по производству автомобилей для регулярных пассажирских перевозок.

Итогом презентации стало совещание краевых властей с представителями «Группы ГАЗ»

Итогом презентации стало совещание краевых властей с представителями «Группы ГАЗ»

- Мы производим автомобили категории «Доступная среда» с низким входом и полом. Маломобильные граждане могут беспрепятственно войти в автобус, - рассказал Олег Марков. - При этом автобусы комфортные, оснащены кондиционерами, удобными сиденьями, с доступами к зарядным устройствам, что сейчас крайне актуально. Таким образом, мы способны решить одну из ключевых задач - наращивание пассажиропотока за счет оказания качественных услуг на транспорте. При этом наши телематические цифровые решения позволяют в реальном режиме времени отслеживать не только геолокацию, но и устанавливать задания на любой автомобиль, любому водителю, контролировать качество уборки дорог и так далее.

Итогом презентации стало совещание краевых властей с представителями «Группы ГАЗ», в рамках которого стороны достигли договоренности о дальнейшей совместной работе по ключевым направлениям: пассажирские перевозки, ЖКХ и социальная сфера.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ