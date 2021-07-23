Модульная скорая, фудтрак и автодом: ГАЗ презентовал на Ставрополье свои новинки

Ставропольцы смогли увидеть более 20 моделей автомобильного ряда «Группы ГАЗ»

В четверг, 22 июля 2021 года эксклюзивный дистрибьютор «Группы ГАЗ» ГК «Современные транспортные технологии» в рамках реализации стратегического проекта «Регионы» представил на главной площади столицы края широкую линейку легковых коммерческих, грузовых, пассажирских автомобилей и спецтехники.

Ставропольцы смогли увидеть серийную технику, а также спецверсии транспорта по ключевым градообслуживающим сферам - всего более 20 моделей автомобильного ряда «Группы ГАЗ»: легкую «ГАЗель NEXT», модульный автомобиль скорой помощи, мобильный медцентр для забора анализов и вакцинации, школьный и спасательный автобусы, эргономичные мусоровоз и самосвал, цистерну для перевозки жидкостей, комбинированную дорожную машину, автобус для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, фудтрак на базе каркасного автобуса, автодом.

Представленные экспонаты - транспорт нового поколения

Причем каждый из презентованных экспонатов подобран в соответствии с нуждами региона и планами по модернизации и обновлению действующего автопарка.

Презентацию провел генеральный директор ГК «Современные транспортные технологии» Олег Марков. Рассказывая об особенностях и возможностях представленных на выставке автомобилей, он отметил, что на базе ГАЗ регион может создать единое транспортное решение - как для крупных городов Ставрополья, так и для небольших населенных пунктов в сельской местности.

Так, представленный на выставке автомобиль скорой помощи с современным дизайном отлично подходит для транспортировки больных на большие расстояния. Трансформируемый салон увеличен, в нем больше мест для укладки, есть шкаф для вещей, откидной стол, умывальник с подачей и сливом воды, поворотные кресла, которые обеспечивают удобную работу бригады с пациентом и безопасное размещение во время движения. При этом материалы износостойки, практически не подвержены старению и способны сохранить первоначальный вид на весь срок службы.

Каждый из презентованных экспонатов подобран в соответствии с нуждами региона

В условиях пандемии и массовой вакцинации особый интерес для отдаленных районов края может представлять также мобильный центр – его можно использовать как для проведения вакцинации населения, так и для медицинских осмотров, выездной диагностики и других врачебных мероприятий.

По словам Олега Маркова, к мобильному центру можно присоединить дополнительный модуль-прицеп для размещения второго медицинского кабинета.

Представленные в линейке школьные автобусы оснащены выдвижной подножкой для удобства самых юных пассажиров, полками для хранения ранцев, а также кнопкой для связи с водителем. Такой автобус не сможет разогнаться быстро, благодаря механическому ограничению скорости до 60 км/ч, при этом специальное устройство препятствует движению автобуса при открытых дверях.

Для удобства перевозки лиц с ОВЗ, инвалидов, а также пассажиров с детскими колясками, автобусы «Группы ГАЗ» оснащены специальной, удобной для подъема, платформой.

Презентацию провел генеральный директор ГК «Современные транспортные технологии» Олег Марков

Стоит отметить, что представленные экспонаты - транспорт нового поколения, позволяющий добиваться максимальной эффективности при решении любых задач в различных сферах.

- Ставропольский край является для нас одним из важных на Северном Кавказе. Это один из наиболее динамично развивающихся регионов. Специфика его мультинаправленная - это и промышленное производство, и сельское хозяйство, и один из главных туристических кластеров нашей страны. На сегодняшний день линейка продукции «Группы ГАЗ» может удовлетворить нужды и потребности любого муниципалитета. Мы привезли на выставку базовые образцы нашей техники, которые могут быть задействованы в организации и обслуживании инфраструктуры городов. Так, например, фудтраки способны решить большое количество задач для малого и среднего бизнеса. Продукция с поля может без посредника поступать к потребителю, что позволит снизить цену товара и повысить его качество.

Олег Марков также отметил, что «Группа ГАЗ» является лидером на российском рынке по производству автомобилей для регулярных пассажирских перевозок.

Итогом презентации стало совещание краевых властей с представителями «Группы ГАЗ»

- Мы производим автомобили категории «Доступная среда» с низким входом и полом. Маломобильные граждане могут беспрепятственно войти в автобус, - рассказал Олег Марков. - При этом автобусы комфортные, оснащены кондиционерами, удобными сиденьями, с доступами к зарядным устройствам, что сейчас крайне актуально. Таким образом, мы способны решить одну из ключевых задач - наращивание пассажиропотока за счет оказания качественных услуг на транспорте. При этом наши телематические цифровые решения позволяют в реальном режиме времени отслеживать не только геолокацию, но и устанавливать задания на любой автомобиль, любому водителю, контролировать качество уборки дорог и так далее.

Итогом презентации стало совещание краевых властей с представителями «Группы ГАЗ», в рамках которого стороны достигли договоренности о дальнейшей совместной работе по ключевым направлениям: пассажирские перевозки, ЖКХ и социальная сфера.