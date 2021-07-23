«Прочь в свою страну третьего мира!»: знаменитый в Великобритании компьютерный гений отсудил дочку у врача из Владикавказа

Суд во Владикавказе постановил отправить 11-летнюю девочку к отцу в Англию. Светлана собирается обжаловать это решение

Любовная история успешного врача из Санкт-Петербурга Светланы Караевой и известного компьютерного гения из Великобритании Питера Тохилла прогремела на всю Россию еще в 2019 году.

На тот момент россиянка пережила больше 60 судебных заседаний, 8 попыток отобрать свою единственную дочь Аню в присутствии вооруженных автоматами приставов, десятки email с угрозами.

А началось все аж в 2005 году. Тогда герои этой истории познакомились в Санкт-Петербурге. Светлана – уроженка Владикавказа. На тот момент ей было 33 года и она работала косметологом с приличным окладом.

Питер был знаменитый в Европе IT-сотрудник, выполняющий самую сложную работу в банковском секторе и военных ведомствах, на тот момент контрактник в видной организации Санкт-Петербурга. Как потом призналась россиянка, по уровню заработка он сегодня входит в 5% успешных жителей Великобритании.

Сначала их ждали три года романтических вечеров и путешествий, полных взаимной любви как в сказке. Свои отношения они закрепили в 2008 году: сыграли свадьбу и уехали строить счастье на родину Питера в респектабельный район английского Бирмингема.

Герои этой истории познакомились в Санкт-Петербурге. Светлана – уроженка Владикавказа. На тот момент ей было 33 года и она работала косметологом с приличным окладом. Питер был знаменитый в Европе IT-сотрудник

В 2010 году в семье родилась дочка, назвали Harriet, на русский лад Анечкой. Тогда и начался ад семейной жизни. По словам Светланы, еще до рождения малышки она заметила перемены в муже, мол, на тирана стал походить, но все списывала на нервы:

- Я - человек сильный и не падаю, когда унижают, оскорбляют, но в какой-то момент Питер стал угрожать: "Ты никто в этой стране! Я разведусь и вышвырну тебя отсюда!". А у меня ребенок грудной на руках, я в чужой стране. Тогда еще сложный период выпал, когда россиянок в тюрьму сажали. Перестала спорить и сносила все: выкидывал за шиворот из спальни, бросался с ножом. Когда Ане исполнилось 2 года, муж потребовал выйти на работу, оставив дочь, и уехать обратно в Санкт-Петербург. Это был шок, - делится Светлана.

Женщина вернулась в Санкт-Петербург, но каждую неделю летала в Великобританию увидеться с дочкой.

Жила в таком режиме аж три года! Параллельно оплачивала обучение Ани в частной английской школе - это около 1 млн рублей в год, и все домашние счета Питера. А он к тому времени совсем остыл и не то чтобы не ждал некогда любимую жену - гнал ее в шею.

Женщина показала нам его письма. В каждом британец кричит на английском: «Не возвращайся больше!».

Бывший муж-британец присылал Светлане письма, в которых кричит на английском: «Не возвращайся больше!»

Переломным стал 2016 год, когда Светлана выпросила Аню на все лето, сделала ей визу, а когда приехала забирать, Питер запер дочь дома и сказал, что отдаст только на неделю в августе.

- По приезду в Санкт-Петербург начал присылать совсем мерзкие email: «Ты должна мне платить 100 фунтов в день», «Здесь тебе не отель, больше не впущу», «Прочь в свою страну третьего мира!». Еще суицидальные письма слал: «Можешь забрать Аню, но я уеду путешествовать и потом утоплюсь», - продолжает рассказывать Светлана.

За поддержкой близких женщина уехала к маме во Владикавказ, где нашла адвоката и стала бороться за право быть с дочкой.

- Пятигорский городской суд предписал незамедлительное возвращение ребенка. Хотя в этой же конвенции написано, что, если это будет создавать угрозу причинения ему психологического или физического вреда, либо поставит ребенка в иные невыносимые условия, судом в удовлетворении требований должно быть отказано. Этому не придали никакого значения, из-за чего исполнительные действия назначались 8 раз и проходили очень сложно в присутствии отца, его адвоката и группы быстрого реагирования вооруженных автоматами судебных приставов. Девочка категорически отказывалась идти к отцу. Когда приставы запретили матери обнимать перепуганную дочку, Аня стала запираться и прятаться в комнате, - рассказывает представитель Караевой.

Адвокат Светланы смогла приостановить в суде исполнительное производство по возвращению Ани в Великобританию. А через еще 1,5 года споров в Промышленном суде Владикавказа 23 августа 2019 года и вовсе отменить, утвердив законное право матери жить вместе с 9-летней дочкой в России. Но это решение британец решил оспорить.

С тех пор мать и дочь в Англию не возвращались, шли тяжбы за место жительства девочки. Экспертиза подтвердила, что Анна хочет остаться с матерью. Но на днях суд во Владикавказе постановил отправить 11-летнюю девочку к отцу в Англию. Светлана собирается обжаловать это решение.

Мы попытались связаться с отцом школьницы, чтобы получить комментарий и выслушать его сторону, но, к сожалению, не смогли дозвониться.

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