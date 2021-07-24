Видео момента убийства замначальника уголовного розыска отдела полиции в Ставрополе сняли камеры наблюдения

По данному факту уже возбудили уголовное дело

Инцидент произошел 23 июля, около 23:40, на улице Южный обход Ставрополя. Там неизвестный несколько раз выстрелил в заместителя начальника ОУР ОП № 4 УМВД России по Ставрополю Абовяна Руслана и скрылся на автомобиле «Ваз-2109» серебристого цвета.

В городе был введен план «Перехват». Пострадавший получил огнестрельное ранение в бедро. Его доставили в 4-городскую больницу Ставрополя, где он скончался в реанимационном отделении.

По поступившей информации от медицинских работников пациенту были причинены 9 пулевых ранений в различные части тела.

В 9 районах Ставропольского края введен план «Сирена», ориентированы ОМВД края, соседние регионы. Правоохранителям удалось выяснить, что указанная машина движется в сторону региона КМВ по Ф/Д «Кавказ».

В ночь на 24 июля на территории Андроповского района, перед селом. Курсавка, двое неизвестных бросили автомобиль и сбежали.

Сейчас в регионе правоохранители проводят поисковые мероприятия с применением служебно-розыскной собаки.

Уже обнародован фоторобот вероятного убийцы замначальника уголовного розыска

Уже обнародован фоторобот вероятного убийцы замначальника уголовного розыска. В «ориентировке» сообщается, что имя разыскиваемого – Кениев Заурбек Асламбекович. Мужчина – 1977 года рождения. Место рождения – с. Докуй-Эвл Грозненский ЧИАССР.

24 июля возбудили уголовное дело по факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России.

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