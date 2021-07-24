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Происшествия24 июля 2021 13:18

Видео момента убийства замначальника уголовного розыска отдела полиции в Ставрополе сняли камеры наблюдения

Сейчас правоохранители разыскивают причастных к убийству полицейского
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
По данному факту уже возбудили уголовное дело

По данному факту уже возбудили уголовное дело

Инцидент произошел 23 июля, около 23:40, на улице Южный обход Ставрополя. Там неизвестный несколько раз выстрелил в заместителя начальника ОУР ОП № 4 УМВД России по Ставрополю Абовяна Руслана и скрылся на автомобиле «Ваз-2109» серебристого цвета.

В городе был введен план «Перехват». Пострадавший получил огнестрельное ранение в бедро. Его доставили в 4-городскую больницу Ставрополя, где он скончался в реанимационном отделении.

По поступившей информации от медицинских работников пациенту были причинены 9 пулевых ранений в различные части тела.

В 9 районах Ставропольского края введен план «Сирена», ориентированы ОМВД края, соседние регионы. Правоохранителям удалось выяснить, что указанная машина движется в сторону региона КМВ по Ф/Д «Кавказ».

В ночь на 24 июля на территории Андроповского района, перед селом. Курсавка, двое неизвестных бросили автомобиль и сбежали.

Сейчас в регионе правоохранители проводят поисковые мероприятия с применением служебно-розыскной собаки.

Момент убийства замначальника уголовного розыска Ставрополя попал на видео
Уже обнародован фоторобот вероятного убийцы замначальника уголовного розыска

Уже обнародован фоторобот вероятного убийцы замначальника уголовного розыска

Уже обнародован фоторобот вероятного убийцы замначальника уголовного розыска. В «ориентировке» сообщается, что имя разыскиваемого – Кениев Заурбек Асламбекович. Мужчина – 1977 года рождения. Место рождения – с. Докуй-Эвл Грозненский ЧИАССР.

24 июля возбудили уголовное дело по факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России.

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