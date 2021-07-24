В Ставрополе убили заместителя начальника уголовного розыска

Сейчас правоохранители разыскивают стрелявшего. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа

Инцидент произошел в Ставрополе, на парковке возле жилого дома. Там неизвестный выстрелил в заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов города.

Полицейский получил огнестрельное ранение в бедро. Пострадавшего доставили в больницу. К сожалению, врачам не удалось его спасти.

От полученных травм правоохранитель скончался в медучреждении. Сейчас разыскивается злоумышленник, который выстрелил в убитого.

Как сообщил собственный источник сайту stav.kp.ru, по предварительной версии, подозреваемых было двое. После преступления они скрылись на своей машине. Чуть позже правоохранителям удалось отыскать похожий автомобиль. Уже обнародован фоторобот предполагаемого убийцы.

По предварительной версии, эта была отечественная легковушка. Но в ходе преследования – подозреваемые скрылись.

Сообщается, что они бросили автомобиль и убежали. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видео момента убийства замначальника уголовного розыска отдела полиции в Ставрополе сняли камеры наблюдения

Сейчас правоохранители разыскивают причастных к убийству полицейского (Подробнее)