Мужчина должен был отмечаться раз в месяц и не менять место жительства. Сейчас Заурбек Кениев должен находиться под надзором в Тверской области

Появился фоторобот подозреваемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска Ставрополя. Имя разыскиваемого злоумышленника – Заурбек Кениев. Известно, что в 2020 году 44-летний уроженец Чечни был осужден за незаконную рубка лесных насаждений.

Тогда один из районных судов Тверской области назначил Кениеву наказание в виде трех лет условно. Мужчина должен был отмечаться раз в месяц и не менять место жительства. Сейчас Заурбек Кениев должен находиться под надзором в Тверской области.

Однако, находясь под надзором, он не только покинул регион, но и теперь проходит как подозреваемый в громком убийстве на Ставрополье.

Напомним, что инцидент произошел 23 июля, около 23:40, на улице Южный обход Ставрополя. Там неизвестный несколько раз выстрелил в заместителя начальника ОУР ОП № 4 УМВД России по Ставрополю Абовяна Руслана и скрылся на автомобиле «Ваз-2109» серебристого цвета.

Полицейского доставили в больницу, но спустя некоторое время от полученных травм он скончался в реанимационном отделении городской больницы №4. Возбуждено уголовное дело по факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю.

Сейчас правоохранители разыскивают стрелявшего. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России.

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