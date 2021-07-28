Отец Мадины - тренер по вольной борьбе Фото: REUTERS

Бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио 2020 выиграла 22-летняя дзюдоистка Мадина Таймазова. «КП-Северный Кавказ» рассказывает биографию Мадины Таймазовой из Северной Осетии.

В 1/8 Таймазова выиграла Марию Портела из Бразилии Фото: REUTERS

Мадина окончила с золотой медалью школу в селе Сунжа в Пригородном районе республики. Оно находится неподалеку от Владикавказа. Директор школы Ирина рассказала сайту stav.kp.ru, что турнир с Таймазовой смотрела «с замиранием сердца».

Оба родителя Мадины - педагоги. Отец - заслуженный тренер по вольной борьбе, занимается с ребятами. А мама - учитель математики, преподает в школе Сунжи.

У дзюдоистки есть старшая сестра, окончившая медицинский институт по специальности офтальмолог, поступившая затем в ординатуру в Москве. Сегодня она работает по специальности в Пятигорске и параллельно пишет кандидатскую. Младший брат Руслан закончил школу с золотой медалью и поступил в Северо-осетинский государственный университет на юриста.

Родственник дзюдоистки Артур Таймазов - борец вольного стиля, выступавший за Узбекистан. В 2004 году стал олимпийским чемпионом. А Тимур Таймазов - олимпийский чемпион по тяжелой атлетике 1996 года.

На дзюдо Мадина начала ходить в 11 лет. Хотя изначально ей нравилась вольная борьба. Отец отказался тренировать ее, решив, что для осетинской девушки форма вольников слишком откровенна.

За выход во второй круг Мадина победила испанку Марину Бернабеу Фото: REUTERS

С тех пор и по сегодняшний день Мадина усердно тренируется по дзюдо и живет по строгому распорядку дня. Ест только правильную еду и каждый день следует девизу: «Все для спорта». Поэтому детей и мужа у Мадины пока нет.

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