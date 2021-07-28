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Спорт28 июля 2021 13:23

В школе - золото, на Олимпиаде - бронза: что известно о дзюдоистке Мадине Таймазовой, завоевавшей медаль в Токио

«КП» рассказывает биографию Мадины Таймазовой - дзюдоистки, ставшей бронзовым призером Олимпиады в Токио 2020
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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Отец Мадины - тренер по вольной борьбе

Отец Мадины - тренер по вольной борьбе

Фото: REUTERS

Бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио 2020 выиграла 22-летняя дзюдоистка Мадина Таймазова. «КП-Северный Кавказ» рассказывает биографию Мадины Таймазовой из Северной Осетии.

В 1/8 Таймазова выиграла Марию Портела из Бразилии

В 1/8 Таймазова выиграла Марию Портела из Бразилии

Фото: REUTERS

Мадина окончила с золотой медалью школу в селе Сунжа в Пригородном районе республики. Оно находится неподалеку от Владикавказа. Директор школы Ирина рассказала сайту stav.kp.ru, что турнир с Таймазовой смотрела «с замиранием сердца».

Оба родителя Мадины - педагоги. Отец - заслуженный тренер по вольной борьбе, занимается с ребятами. А мама - учитель математики, преподает в школе Сунжи.

У дзюдоистки есть старшая сестра, окончившая медицинский институт по специальности офтальмолог, поступившая затем в ординатуру в Москве. Сегодня она работает по специальности в Пятигорске и параллельно пишет кандидатскую. Младший брат Руслан закончил школу с золотой медалью и поступил в Северо-осетинский государственный университет на юриста.

Родственник дзюдоистки Артур Таймазов - борец вольного стиля, выступавший за Узбекистан. В 2004 году стал олимпийским чемпионом. А Тимур Таймазов - олимпийский чемпион по тяжелой атлетике 1996 года.

На дзюдо Мадина начала ходить в 11 лет. Хотя изначально ей нравилась вольная борьба. Отец отказался тренировать ее, решив, что для осетинской девушки форма вольников слишком откровенна.

За выход во второй круг Мадина победила испанку Марину Бернабеу

За выход во второй круг Мадина победила испанку Марину Бернабеу

Фото: REUTERS

С тех пор и по сегодняшний день Мадина усердно тренируется по дзюдо и живет по строгому распорядку дня. Ест только правильную еду и каждый день следует девизу: «Все для спорта». Поэтому детей и мужа у Мадины пока нет.

Мадина в 11 лет записалась в секцию дзюдо

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