Отец не дал стать вольницей из-за откровенной формы. Тогда Мадина Таймазова ушла в дзюдо и выиграла бронзу на Олимпиаде в Токио

Мадина Таймазова победила Барбару Матич из Хорватии Фото: REUTERS

- Мадина - уникальная девочка. Добрая, отзывчивая, целеустремленная, - рассказывает про Таймазову Ирина Бестаева, директор школы, которую закончила дзюдоистка.

Мадина родилась и выросла в селе Сунжа Пригородного района. Это не далеко от Владикавказа, столицы Северной Осетии. По рассказу Ирины Павловны, с малых лет Мадина ходила с отцом на тренировки. Но учебу не забрасывала ни на день.

- Получала по всем предметам пятерки и закончила школу с золотой медалью. Как у нас на Кавказе говорят: умница, красавица, спортсменка, - шутит директор.

Ирина Бестаева отмечает, что Мадина Таймазова еще ребенком задала одну единственную установку на всю жизнь: «Цель поставлена - иду к ней». Директор призналась, что выступление своей выпускницы на Олимпиаде «смотрела с замиранием сердца».

Поединок Таймазовой и Араи Фото: REUTERS

Отца дзюдоистки зовут Аслан. Он тоже достиг немалых успехов - только в вольной борьбе, и после завершения карьеры стал тренером. Свою дочь Аслан Таймазов всегда брал в спортивный зал, где ребята занимались не только вольной борьбой, но и дзюдо. И хотя Мадина хотела стать вольницей, в 11 лет пошла в секцию дзюдо. Отец не захотел, чтобы дочка носила обтягивающий с вырезом костюм, какой положен спортсменам, занимающимся волной борьбой. «Слишком откровенно для осетинской девушки», - посчитал глава семейства.

Мама Мадины много лет преподает математику в школе, которую с золотой медалью закончила не только Мадина, но и ее старшая сестра. Она, кстати, окончила медицинский институт на офтальмолога и сейчас в Москве пишет кандидатскую.

Напомним, 22-летняя российская дзюдоистка Мадина Таймазова взяла бронзу Олимпийских игр в Токио - 2020 в среду, 28 июля. На турнире она выступила в весовой категории до 70 кг, представив Северную Осетию.

В 1/8 Таймазова выиграла Марию Портела из Бразилии. Затем всего за 32 секунды (иппон) со счетом 10:0 одолела гречанку Елисавету Тельциду. В полуфинале Таймазова встретилась с Тидзуру Араи (Япония), проиграла, но сохранила возможность побороться за бронзу. В утешительном раунде Таймазова поборолась с Барбарой Матич из Хорватии.

Поединок Таймазовой и Араи Фото: REUTERS

Юная дзюдоистка отправилась на Олимпиаду будучи мастером спорта России, двукратной чемпионки Европы, чемпионкой России среди кадетов, серебряным призером летней Универсиады 2019 в Неаполе и бронзовым призером чемпионатов Европы 2020 года в Праге, 2021 года в Лиссабоне.

В 2019 году Мадина стала чемпионкой мира в командном зачете. Надо сказать, что в 21-летнем возрасте на соревнованиях в Праге Таймазова сделала практически невозможное, взяв награду первый раз за всю историю отечественного женского дзюдо в весе до 70 кг.

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