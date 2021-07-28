«Будет золото - пойдет замуж»: мама дзюдоистки Мадины Таймазовой прокомментировала бронзу дочки на Олимпиаде в Токио

Мадина Таймазова расплакалась, одержав победу над с Барбарой Матич из Хорватии Фото: REUTERS

Бронзового призера Олимпиады в Токио - 2020 Мадину Таймазову ждут на малой родине, в Северной Осетии, чтобы устроить пышное торжество. Перед окнами родительского дома уже десятки автомобилей: приехали тренеры и ученики из спортивной школы, председатель села, соседи и родственники.

Мадина Таймазова не прошла в финал, уступив японской дзюдоистке Фото: REUTERS

Об этом сайту stav.kp.ru рассказала мама дзюдоистки. Зарифа Таймазова поделилась, что всей семьей они очень волновались за дочь во время ее поединка в полуфинале. Тогда Мадина уступила победу японской дзюдоистке Тидзуру Араи.

- Моя девочка достойно боролась аж 17 минут! Не было такого еще. И до этого - еще 15 минут! Ей очень трудно досталась медаль. Поэтому для нас эта бронза - золото, - поделилась с «КП» мама дзюдоистки Зарифа Чермековна.

Отец Мадины добавил, что обычно чем-то не доволен в выступлениях Мадины. Но не в этот раз.

- Очень горжусь дочерью. Удивляюсь, как она это выдержала, - сказал Аслан Таймазов.

Отец Мадины - тренер по вольной борьбе Фото: REUTERS

- Когда отправляли ее в Японию, нашим напутственным словом стало «Фæндараст!», что на осетинском языке значит «Удачи!». Сказали дочке, чтобы вернулась здоровая и не подвела родину, - продолжила мама дзюдоистки.

По словам Зарифы Чермековны, Мадина очень разносторонняя девочка. В детстве научилась играть на пианино, ходила не только на дзюдо, но еще на танцы и вокал. И с учебой при этом справлялась на отлично. Мадина окончила школу с золотой медалью и получила два высших образования, закончив спортивный и юридический факультеты. Мама смеется, рассказывая, что ей даже приходилось спрашивать дочь: «Мадина, что с тобой сделать, чтобы ты посидела спокойно?».

На вопрос о том, не планируют ли мать с отцом выдать 22-летнюю дзюдоистку, Зарина Таймазова ответила:

- С самого начала Мадина хотела дойти до олимпийских высот, как ее родственники. Золото будет, отдадим замуж. Она и сама говорила: «Пока олимпиаду не выиграю, замуж не пойду». До следующей олимпиады три года. Вот и посмотрим.

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