Мы пойдем в обход: власти Ставрополья решили проблему завода "Кавминводы"

Подъезд к заводу, разливающего минеральную воду "Новотерская" перегородили шлагбаумом Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

28 июля 2021 года прошла "Прямая линия" с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Важным вопросом повестки стала жизнь завода по производству минеральной воды "Новотерской", который оказался в центре скандала из-за перекрытия дороги.

Политик заверил, что краевые власти взяли вопрос на контроль и даже решили проблему.

- Властям Ставропольского края удалось решить вопрос с транспортной блокадой завода по производству минеральной воды "Новотерской", что позволит возобновить ее выпуск в августе 2021 года, - заявил Владимиров.

Параллельно основной асфальтированной дороги, которую заблокировал собственник земли, построили новую, но грунтовую. Она стала объездом, по которому фуры могут свободно проходить. Но и ее перекрыли. Тогда власти решили купить отдельную землю и уже на ней построить прямой путь.

- Я понимаю, что это элемент рейдерского захвата. Он (частный собственник) пытается просто "отжать" завод себе. В моем понимании это уголовное дело, - заявил губернатор.

Напомним, с 25 мая дорогу к заводу закрыли для проезда большегрузов. Корреспонденты "Комсомольской правды" ездили на пустующий завод, чтобы разобраться в проблеме и выслушать две стороны конфликта. Нашему специальному корреспонденту Алексею Овчинникову удалось поговорить с главой завода и частным собственником, который парализовал работу предприятия.

Гендиректор завода Василий Евграфьев лишь разводит руками Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Сразу после перекрытия дороги мы полицию вызвали, а они то же, что и все: "спор хозяйствующих субъектов". Так было и когда на завод однажды прорвалась машина с углекислотой. А назад - никак. Полиция тоже никак не отреагировала, - заявил гендиректор "Кавминвод" Василий Евграфьев

В итоге работа предприятия оказалась парализована - ни завезти материалы, ни вывезти готовую продукцию невозможно. Около 250 сотрудников остались практически без денег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кавказские минеральные войны: как знаменитый завод прекратил работать из-за шлагбаума на дороге

Предприятие по розливу «Новотерской» воды оказалось парализовано из-за того, что в частные руки перешел участок длиной в 600 метров (подробнее).