Губернатор Ставрополья: надо вводить локальные ограничения из-за коронавируса

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что из-за роста заболеваемости в регионе необходимо ужесточать ограничительные меры. Но локально.

По словам политика, невозможно сейчас вводить общий локдаун, как это было в 2020 году. Однако видно, что количество инфицированных растет и бьет рекорды - более 300 человек ежесуточно. И все больше людей погибают от вируса в больницах.

- За прошедшие сутки ушло из жизни 8 человек. Мы таких пиков не знали с декабря прошлого года. Страшно не хотелось бы вводить, но, возможно, локально по территориям будем вводить, - заявил Владимиров.

Если ситуация не улучшится, придется вводить ограничения на определенных территориях.

Напомним, 28 июля 2021 года Владимиров провел "Прямую линию" с населением. Он прокомментировал выплаты врачам из "красной зоны" и дело коррупционера начальника ГИБДД Алексея Сафонова и его золотой унитаз.