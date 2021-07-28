Суд разберется: глава Ставрополья Владимир Владимиров прокомментировал дело Сафонова

Во время "Прямой линии" 28 июля 2021 года губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал дело начальника ГИБДД региона Алексея Сафонова. Политику не понравилась шумиха вокруг далеко не уникального инцидента.

- Есть правоохранительная система, она разберется. Я позавчера прочитал, что в Ростовской области такое же дело, но почему-то никто не показывает ни домов, ни жилищ и т.д. Видимо, отыгрываются на нашем крае. Я не люблю когда на моем крае отыгрываются, поэтому в грязь такую играть не хочу, - заявил Владимиров.

Напомним, речь идет о коррупционном скандале, в котором главным фигурантом стал начальник отдела ГИБДД региона Алексей Сафонов. Он подозревается в многомиллионных взятках, но мужчина прославился своим особняком, который сравнится только с домом цыганского барона.

В доме находился бильярд, "версальская" мебель с позолотой и золотой унитаз.