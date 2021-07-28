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Здоровье28 июля 2021 18:37

В Ставропольском крае растет смертность от коронавируса

За сутки скончались 8 человек - это пик летальности с зимы 2020 года
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время "Прямой линии" прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в регионе. По его словам, наиболее беспокоит неуклонный рост смертности от COVID-19.

- За прошедшие сутки у нас ушло из жизни 8 человек. Мы таких пиков не знали с декабря 2020 года. И мы видим, что у нас постоянно растет смертность. Очень "помолодел" коронавирус - люди 35-40 лет в тяжелейшем состоянии, - рассказал Владимиров.

Также он заявил, что хоть в регионе привились более полумиллиона человек, эффекта снижения заболеваемости пока нет. Владимиров указал на необходимость ужесточать ограничительные меры, но пока это возможно только локально, на определенных территориях.