Врачи Ставрополья, заболевшие ковидом до 1 января 2021 года, получат 1 млн

Глава Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что все медики из "красной зоны", которые заразились коронавирусом до 1 января 2021 года получат гарантированный миллион рублей. А те, кто ушел из профессии из-за болезни - 3 миллиона.

Владимиров попросил прощения за задержку выплат, о которых распорядился президент России. Он это объяснил тем, что пришлось неожиданно перераспределять региональный бюджет. Чтобы выплатить медикам деньги, нужно было выделить еще 1,3 миллиарда рублей.

- Сложности с бюджетом, экономика стояла. Мы долго прикидывали, сможем ли мы эту цифру удовлетворить. Сейчас в июле приняли решение, что 100% врачей (а это больше 2,5 тысяч человек) получат гарантированный миллион в случае заболевания до 1 января 2021 года. И три миллиона получат врачи, которые ушли, - заявил губернатор.

Напомним, также Владимиров отметил постоянный рост смертности от коронавируса в Ставропольском крае.