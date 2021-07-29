"Духу не хватит зарезать": ставропольчанка погибла, взяв супруга на слабо

Эксперты нашли у Максима Милованова проблемы со здоровьем Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ставропольском крае закончили рассмотрение уголовного дела об убийстве женщины Галины. На скамье подсудимых оказался ее муж — 36-летний Максим Милованов. Мужчина не понимает, как нож оказался в сердце возлюбленной, но помнит, что было до этого. Подробности инцидента раскрыл источник stav.kp.ru в суде.

Максим Милованов любил охоту и рыбалку. Но свою жену зарезал кухонным ножом

Максим и Галина еще не съехались, но женщина подолгу оставалась у него. Порой - неделями. Отношения были настолько серьезными, что они по итогу поженились. Но у Милованова оставались сомнения. 44-летняя пассия наотрез отказывалась не общаться с другими мужчинами. Да и прошлое у нее темное - судимость по 228 статье и дети в интернате.

Надо потерпеть, думал Милованов, и продолжал отношения. Хотя порой, в минуты одиночества, ему хотелось высказаться. Он попробовал написать пост в Одноклассниках 20 ноября 2020 года, но спасения там так и не нашел - через шесть дней он убил Галину.

Пост Максима Милованова

26 ноября 2020 года мужчина еще днем организовал свидание с суженой, водкой и медовой бражкой. К вечеру, когда на пару было выпито около семи литров спиртного, вымотанные влюбленные отправились в постель. Там и случился откровенный разговор, который привел к трагедии.

- Мне не нравится, что ты общаешься с другими мужчинами. Перестань! Могут быть плохие последствия.

- Какие могут быть последствия?

- Я зарежу тебя!

- У тебя духу не хватит меня зарезать.

- Хватит!

Такой разговор продолжался, согласно показаниям Милованова, около 20 минут. Пока женщина не сказала: "Да тебе слабо!" Мужчина вернулся из кухни с ножом и, обхватив орудие двумя руками, приставил его к левой груди. Жена стала заливаться смехом: "И что дальше?" Мужчина надавил и проткнул ножом левое легкое и сердце женщины.

Максим Милованов, ошарашенный тем, что сделал (уверяет, что не хотел этого), обнял Галину и только извинялся. А женщина истекала кровью, хрипела и умирала в слезных объятиях своего убийцы.

Орудие убийство - китайский черный керамический нож, который, кажется, есть в каждом доме. Фото: СУ СКР по СК

- Затем подсудимый направился к соседу, которому выложил все, что произошло, и швырнул на стол орудие преступления. Они вызвали участкового, он задержал мужчину. По факту возбудили уголовное дело по статье "Убийство", - рассказывает источник "Комсомольской правды" в суде.

Мужчине дали 8,5 лет строгого режима. Приговор смягчили из-за признания вины, содействия следствию, а также из-за того, что подсудимый не состоял на учете у нарколога и психиатра. Хотя экспертиза определила, что у Милованова эмоционально неустойчивое расстройство личности и алкоголизм средней стадии.

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