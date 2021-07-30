Партия «Новые люди» успешно собрала подписи ставропольцев для выборов в Госдуму и краевой парламент

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

На Ставрополье продолжается прием документов от участников избирательной кампании 2021 года. Осенью ставропольцы выберут не только депутатов Госдумы, но и новые лица краевого парламента. Напомним, что на региональном уровне всего пять партий освобождены от сбора подписей. Тогда как новым партиям предстоит преодолеть документальный барьер.

Обход многоэтажек и частных секторов, беседы со ставропольцами, заполнение официальных формуляров. Через все это пришлось пройти партии «Новые люди». При активной поддержке жителей Ставропольского края завершить процедуру сбора подписей удалось в кратчайшие сроки. Впечатляет и география сторонников: Ставрополь, Пятигорск, Михайловск, Ессентуки, Невинномысск, Изобильный, Железноводск, Георгиевск…

- На улице жара, а нашим ребятам предлагали воду, компот, выносили пирожки и булочки для перекуса. Это очень приятно, когда тебя так поддерживают люди. Они из разных городов, разного возраста, пола, социального положения. Но вместе с тем никого не нужно уговаривать расписаться. Они сами проявляют инициативу. Видно, что в обществе назрел запрос на перемены, а избиратель не прочь разбавить политическую палитру Ставрополья бирюзовыми тонами, - рассказывает о первых результатах кампании урбанист, директор АНО «Города за здравый смысл» и кандидат в депутаты Станислав Киреев.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Его слова подтверждает и сборщица подписей Анна. Это ее первый опыт такого хождения в народ. «Ничего сложного здесь не оказалось. Разве что сезонный фактор. Кого-то из жителей не было дома, другие в отпусках или на дачах. Но и тогда люди предлагали нам прийти чуть позже, чтобы их соседи смогли поддержать нас», - улыбается девушка. А после показывает исписанный блокнот, в котором сплошь наказы избирателей.

Это еще одно ноу-хау «Новых людей». Собирать не только подписи, но и поручения. Слышать тех, кого не слышали раньше, и превращать желания людей в новые программы и инициативы.

- Детские площадки, школьное питание, лишенные водительских прав автомобилисты, проблемы с КТ-оборудованием в четвертой городской больнице, - перечисляет лишь некоторые из обозначенных проблем баллотирующийся от Ставрополя адвокат Борис Митрофанский. По его словам, еще одной отличительной чертой подписной кампании стала узнаваемость партии «Новые люди» на Ставрополье. Причем узнаваемость в лицах.

- Ставропольцы не просто поддерживают наши инициативы, но и знают представителей партии, ее главных лиц, чем мы живем, какие реформы предлагаем. Для нас крайне важно сохранить и укрепить это доверие, - подытоживает наш собеседник.

Сейчас «Новые люди» проверяют собранные подписи для передачи в краевой избирком.

- Сюрпризов не будет. Наши сборщики и сама партия очень серьезно подошли к подготовительному этапу. Сейчас нашим экспертам нужно внимательно изучить бумаги на предмет недочетов и сдать подписные листы в избирательную комиссию. А после дождаться результата. Мы благодарны жителям края, которые активно поддерживает и верят в нас. - выражает слова признания ставропольцам Станислав Киреев.