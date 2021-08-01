«Лично Кадыров приедет встречать»: как в Чечне отреагировали на бронзовую медаль боксера Имама Хатаева

Имам начал заниматься спортом с 4-лет. Вместе с братом Шамилем они сначала ходили на борьбу, а потом отец привел их на бокс Фото: REUTERS

26-летний боксер Имам Хатаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг и принес сборной России 38-ю награду на Олимпийских играх в Токио. Россиянин в полуфинале проиграл по очкам британцу Бенджамину Уиттакеру - 1:4.

Этническому чеченцу Имаму Хатаеву — 26 лет. Последние два года он неизменно побеждает на чемпионате России по боксу. А в 2017 и 2018 годах Имам становился серебряным призером главного национального отборочного турнира в стране.

У него есть брат Шамиль Хатаев, который на два года младше него и выступает в категории до 75 кг. В 2017 году Шамиль выиграл чемпионат России по боксу.

В разговоре с корреспондентом «КП» Шамиль признался, что очень переживал за отца во время поединка.

- Папа очень сильно всегда переживает, когда смотрит бои Имама. Я даже сам боюсь за отца, когда он смотрит бой, что с ним что-то случится. У папы резко поднимается давление во время боя сына, сердце бьется сильнее. Мама наша не может смотреть бои. Она ждет, когда он закончится, потом спрашивает, боясь, как все прошло.

По словам Шамиля, за Имама болела не только вся многочисленная родня, но также и Чеченская республика.

Мама Имама до сих пор не смотрит его бои, сильно переживает за сына Фото: REUTERS

- Мы делали дуа (- молитва, обращение к Богу, - Прим.), раздавали милостыню, переживали очень за нашего брата. В его жизни отдельное место занимало участие в этой олимпиаде.

Встречать бронзового призера Имама будут торжественно, с размахом, как это принято на Северном Кавказе, с танцами, национальными блюдами и всей огромной «семьей»:

- Будут все родственники, будут все друзья, приедет боксерский клуб «Ахмат», даже будет сам Рамзан Кадыров. Приедет его встречать, конечно, это большая честь для нас. Из аэропорта сразу поедем домой. Там нас всех будут ждать с накрытыми столами, будут танцы обязательно, - делится брат Имама.

Кстати, вместе с братом Имамом они начали заниматься борьбой еще с 4-лет.

Братья Хатаевы в детстве были вынуждены ловить «попутки» каждое утро, чтобы ездить в соседнее село на тренировки. В их населенном пункте тогда не было спортивного зала

- Папа наш очень любил бокс. И как бы хорошо мы не боролись, ему хотелось, чтобы мы посвятили основное время боксу. Папа забрал нас из «борьбы» в бокс. На тот момент мне было 11 лет, а брату было 13 лет. Имам тогда весил 60 кг. Его тренер, когда впервые увидел, сказал: «Да он похож на борца. Он такой здоровый». Переживал, что не будет таких результатов высоких, как в борьбе. Имам все время посвящал тренировкам: в зале и дома постоянно с отцом тренировался. Заставлял рано утром зимой просыпаться, бегать на холоде за два часа до начала уроков в школе. Финансово было тяжело тогда семье. В нашем селе не было спортивного зала, мы вынуждены были ездить в соседнее село для тренировок. Бывали даже времена, когда на автобус не было денег. Стояли с братом на дороге, «голосовали», ловили «попутки», замерзали. Брат меня постоянно успокаивал, когда я жаловался, что мерзну. Говорил, сейчас, еще чуть-чуть и машина какая-нибудь проедет, мы сядем и поедем, потерпи. Много трудностей испытали, прежде чем начали зарабатывать в боксе. Мы за все очень благодарны первому нашему тренеру Шамилю Бацагову. А второй наш наставник – это отец Абдулла Ахъядович.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзу Олимпиады в весовой категории свыше 100 кг, принеся сборной России 33-ю медаль на Играх в Токио.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В зал приволок. Не думал, что из него такой чемпион выйдет»: отец дзюдоиста Тамерлана Башаева прокомментировал бронзу сына на Олимпиаде в Токио

Таус Башаев рассказал, как воспринял поражение сына в полуфинале и как спортсмена будут встречать в родной Чечне (Подробнее)