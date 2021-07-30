«В зал приволок. Не думал, что из него такой чемпион выйдет»: отец дзюдоиста Тамерлана Башаева прокомментировал бронзу сына на Олимпиаде в Токио

Этнический чеченец Башаев в схватке за бронзу сегодня, 30 июля победил оценкой иппон украинца Якова Хаммо Фото: REUTERS

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзу Олимпиады в весовой категории свыше 100 кг, принеся сборной России 33-ю медаль на Играх в Токио.

Этнический чеченец Башаев в схватке за бронзу сегодня, 30 июля победил оценкой иппон украинца Якова Хаммо. Напомним, в четвертьфинале Башаев победил двукратного олимпийского чемпиона француза Тедди Ринера.

А в полуфинале он проиграл грузину Гураму Тушишвили. Причем, еще в 2015 году его тренер Кирилл Дайч за последние несколько лет Тамерлан прошел всех основных конкурентов на европейском уровне.

— Остался лишь грузин Тушишвили — самый неудобный для Башаева соперник — очень сильный физически и очень скоростной.

Корреспондент «КП» поговорила сразу после боя с отцом дзюдоиста Таусом Якубовичем о том, как он отреагировал поражение сына, и как родные будут встречать прославленного в Чечне спортсмена.

Тамерлан рос в многодетной чеченской семье, где его старшие братья были увлечены спортом Фото: REUTERS

- Смотрели бой всей семьей, за большим столом. За Тамерлана болела вся Чеченская Республика и половина России. И также тепло его всегда встречаем: всей родней едем в аэропорт, чтобы лично встретить и обнять Тамерлана. Но сам Тамерлан каждый раз нас за это порицает. Он не очень любит такие пышные встречи, скромный парень он у нас. Для нас это двойная радость: мы очень долго готовились к этому. Особенно были счастливы, когда Тамерлан победил в 1/4 финала олимпийского турнира 100 кг легендарного француза Тедди Ринера. Очень много раз представляли встречу с ним. Были так счастливы, что наш Тамерлан смог такого мастера обыграть, - делится счастливый отец.

- Перед всеми соревнованиями ему говорю: Любой результат – это только повод для того, чтобы качественнее тренироваться дальше. И Тамерлану всегда напоминаю, что любой твой соперник, как бы он не выглядел и кем бы он не был, он сделан из таких же костей и мяса, как и ты. Любой может проиграть и выиграть. Правда, перед Олимпиадой я решил, что наставлений не будет. Тамерлан уже сам прекрасно знает, как себя подготовить и как настроить. У него с этим все нормально.

Отец Тамерлана не ожидал проигрыша сына в полуфинале, где тот боролся с грузинским спортсменом Тушишвили Фото: REUTERS

Правда, отец Тамерлана не может до сих пор понять, как так получилось, что сын проиграл грузину Тушишвили:

- Сегодняшний проигрыш с грузином не могу объяснить, у меня нет для этого объяснений. Или Тамерлан перегорел или устал, не знаю. Проигрыша логически не должно было быть, - считает папа спортсмена.

Кстати, именно он и привел «пухлого 11-летнего мальчика, который любил сидеть дома и играть в компьютерные игры, в спорт». В многодетной чеченской семье уже были увлечены спортом двое его сыновей: Зелимхан и Алимхан.

- Первым туда (в спорт- Прим.) попал туда Зелимхан, у него была очень серьезная болезнь, он полтора года провел в больнице, не мог ходить. Нам его в 5 лет вернули оттуда со словами: Мальчика спасти может только чудо. Я вычитал, что в его случае нужно заниматься физической культурой. Отдал его на секцию, а потом второго брата Алимхана. Ну а Тамерлана вот тоже в зал поволок за ним, не думали, что из него вырастет такой чемпион. Дальше будет больше, - уверяет отец.

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