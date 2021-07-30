Тамерлан Башаев взял бронзу в Токио Фото: REUTERS

Бронзу на Олимпийских играх в Токио 2020 выиграл 25-летний дзюдоист Тамерлан Башаев, представляющий Чеченскую Республику. «КП-Северный Кавказ» рассказывает биографию Тамерлана Башаева.

Тамерлан Башаев и поверженный в поединке за бронзу украинец Яков Хаммо Фото: REUTERS

Тамерлан Башаев родился в Москве в многодетной чеченской семье. Он - младший брат другого известного спортсмена Зелимхана Башаева, чемпиона III летней Спартакиады молодежи России, обладателя кубка Европы по дзюдо, бронзового призера чемпионата России по грепплингу.

Первоначально Таус Башаев, отец будущего призера Олимпиады, привел в ДЮСШОР №25 только двух старших сыновей - Алимхана и Зелимхана. У последнего были очень серьезные проблемы со здоровьем, он с огромным трудом ходил. Таус не хотел мириться с таким положением дел и уговорил тренеров разрешить Зелимхану хотя бы наблюдать за занятиями со стороны. А дальше произошло настоящее чудо - мальчик стал поправляться и через год уже сам полноценно тренировался.

Глядя на старших братьев, младший Тамерлан оторвался наконец-то от компьютерных игр, за которыми проводил все время, и пошел в зал.

Тренер Кирилл Дайч с подопечным Тамерланом Башаевым. Фото: Бюллетень российского дзюдо

- Поначалу большое спортивное будущее я в нем не видел - он был обыкновенным пухлым ребенком, - признается один из тренеров Башаева Кирилл Дайч. - Как часто бывает с тяжеловесами, над ним подшучивали, но в одной из таких ситуаций я сказал ребятам: «Смейтесь, вам полгода над ним смеяться осталось!».

Через полгода Тамерлан поехал на чемпионат России, который в 2013 году проходил в Волгограде, и взял там золотую медаль. Тренер удивился - ему казалось, что парень еще не готов.

А Тамерлан почувствовал в себе уверенность и в том же году решил попробовать силы в первенстве Европы, где обеспечил себе 2 место. Затем последовали призовые места в юниорских первенствах Европы и России, успехи на кадетских соревнованиях по самбо.

Гурам Тушишвили давно знаком с Тамерланом Башаевым и поддержал его после поражения Фото: REUTERS

В 2015 году на соревнованиях мира среди юниоров в Абу-Даби (ОАЭ). Именно там и произошло событие, которое запомнилось всем: самому Тамерлану, впервые взошедшему на вершину мирового пьедестала, его тренеру Кириллу Дайчу, верившему в Башаева на все сто процентов, московскому дзюдо, которое ждало чемпиона мира 18 лет, дзюдо Чеченской Республики, получившему первого в истории победителя первенства планеты, и, конечно же, всему отечественному дзюдо и России в целом, празднующим победу россиянина на самом престижном турнире в самой престижной категории.

Тамерлан, показав отличную технику, выиграл финальную схватку с японцем Такана Гента.

Тамерлан Башаев на церемонии награждения Фото: REUTERS

На Олимпийских играх 2020 в Токио Тамерлан Башаев, выступающий в тяжелом весе (+100 кг) вновь заставил говорить о себе - в 1/4 финала он одолел одного из самых известных дзюдоистов, двукратного олимпийского чемпиона из Франции Тедди Ринера.

- Произошедшее можно назвать сенсацией только для Тедди, для Тамерлана - это не сенсация - он ждал, готовился, шел к этому, - объяснил Кирилл Дайч.

В полуфинале Башаеву предстояла схватка с грузинским дзюдоистом Гурамом Тушишвили. Еще в 2015 году Дайч говорил: «За последние несколько лет Тамерлан прошел всех основных конкурентов на европейском уровне. Остался лишь грузин Тушишвили - самый неудобный для Башаева соперник, очень сильный физически и очень скоростной».

К сожалению, справится с ним Тамерлан не смог. Зато в бою за бронзу уверенно одолел украинца Якова Хаммо. Обладателем второй бронзовой медали стал тот самый Тедди Ринер. Золото Олимпиады уже второй раз в карьере выиграл Лукаш Крпалек. Поверженный им Гурам Тушишвили вытирал слезы, стоя на второй ступени пьедестала.

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