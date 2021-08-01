«Пообедал и проснулся рабом»: безработного мужчину продали за барана на кирпичный завод в Дагестан

Сейчас волонтеры освободительного движения «Альтернатива» восстанавливают документы мужчины, чтобы трудоустроить его Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Герой этой истории Иван Яковлев родился в Удмуртии в небольшом поселке, который находился в нескольких часах езды от Ижевска. Родители умерли рано, поэтому все воспитание на себя взяла старшая сестра.

В ноябре 2019 года мужчина приехал в Москву на заработки, так как в его селе работы не было. Приехав в большой город, он растерялся и не знал где ему искать работу.

В итоге более полутора лет он находил сомнительные объявления и нанимался на «однодневные» работы. Но так как выхода у него не было, он всегда шел на такой риск. За это время Иван трижды попал в так называемые работные дома, где его обманывали — ему платили либо мало, либо ничего.

В итоге в мае 2021 года все закончилось довольно буднично и предсказуемо. В очередной раз добравшись до Казанского вокзала, чтобы поехать назад в Ижевск, Ивану повстречались неизвестные. Они предложили очень хорошую работу с прекрасными условиями. Мужчина был вынужден согласиться, так как сильно хотел есть. Перед посадкой на автобус голодному бедолаге предложили пообедать. Он согласился. Только когда проснулся, находился уже в Дагестане на кирпичном заводе в 120 км от Махачкалы. Хозяином завода был мужчина по имени Мурат.

В ноябре 2019 года мужчина приехал в Москву на заработки, так как в его селе работы не было. Приехав в большой город, он растерялся и не знал где ему искать работу

- После двух недель Иван сбежал. Когда он шел по ж/д путям, ему встретились трое мужчин, которые сразу же предложили поработать пастухом на одной ферме. Ваня согласился, так как не видел другого выхода. Однако через три дня он захотел уйти с фермы, но Руслан и Тураб сказали ему, что мужчина был куплен за одного барана, которого необходимо отработать, - рассказывает волонтер освободительного движения «Альтернатива».

С фермы Иван убежал через два месяца и сразу же «на попутках» уехал в Махачкалу. Когда он сидел на лавочке, к нему подошли несколько мужчин, которым герой этой истории и рассказал всю свою трагедию.

- Эти ребята оказались волонтерами «Лиза Алерт», поэтому всю информацию об Иване сразу же передали нашему куратору по Республике Дагестан. Сейчас Иван находится у нас. В дальнейшем мы отправим его домой, где он сможет восстановить документы, в чем мы окажем мужчине поддержку. Мы также уже нашли надежное место работы для Ивана. После того, как ему восстановят документы, мужчину сразу трудоустроят, - делится доброволец «Альтернативы».

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