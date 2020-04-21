В Дагестане двух мужчин «продали» в рабство на кошару

21 Апр 2020 2020-04-21T14:18:59+03:00

Правоохранители нашли их на окраине дагестанского села Кочубей и доставили в отдел полиции. Теперь несчастных отправят в свои дома в родные города Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Правоохранители нашли их на окраине дагестанского села Кочубей и доставили в отдел полиции

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Правоохранительные органы обнаружили в Дагестане двоих приезжих мужчин. Один из них – 42-летний уроженец Новосибирской области, а второй - 31-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа.

Обоих обманом завлекли в рабство на кошару в Дагестан. Причем, на условиях долговой кабалы. Об этом информирует пресс-службе МВД России по республике.

Правоохранители нашли их на окраине дагестанского села Кочубей и доставили в отдел полиции. Теперь несчастных отправят в свои дома в родные города.

Мужчин пытались продать в рабство на кошару в Дагестан.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, как украинского пенсионера спасли от изнурительного рабства на Кавказе. У пожилого мужчины злоумышленники отобрали паспорт, заставляли работать за еду, избили. А когда несчастный пытался сбежать, грозились убить его.

ИСТОЧНИК KP.RU