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Спорт3 августа 2021 7:50

Стал звездой бокса, благодаря трагедии: что известно о Муслиме Гаджимагомедове, призере Олимпиады в Токио

Биография Муслима Гаджимагомедова как успешного тяжеловеса началась с большого горя
Елена БЕРГЕлена БЕРГ
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Муслим Гаджимагомедов - главная надежда сборной России

Муслим Гаджимагомедов - главная надежда сборной России

Фото: REUTERS

«КП-Северный Кавказ» пообщалась с родственниками боксера Муслима Гаджимагомедова из Дагестана, уже гарантировавшего себе олимпийскую медаль, и узнала, кто больше всех болеет за главного претендента на золото сборной России в боксе, почему земляки не сомневаются в его победе на Играх в Токио 2020 и какая трагедия стала главным стимулом спортсмена.

БИОГРАФИЯ МУСЛИМА ГАДЖИМАГОМЕДОВА

Муслим Гаджимагомедов родился 14 января 1997 года в маленьком селении Нитиисух Тляратинского района Дагестана. Он стал вторым ребенком в семье. Отец боксера всю жизнь посвятил медицине - он сельский фельдшер, мама все свое время проводила в домашних заботах, воспитывая двух любимых сыновей. Мальчики - старший Расул и младший Муслим, родившиеся с разницей в три года, - отлично ладили. Братья много времени проводили вместе и оба с ранних лет мечтали о большой спортивной карьере. Свой первый бой и Муслим, и Расул провели еще до того, как пошли в первый класс.

Расул (фото справа вверху) был старше Муслима на три года

Расул (фото справа вверху) был старше Муслима на три года

Фото: Личный архив героя публикации

– Муслим еще до школы стал заниматься спортом. Он в шесть лет пошел в местный спортклуб, где стал сначала заниматься вольной борьбой, - рассказал журналисту «КП-Северный Кавказ» дядя спортсмена Ибрагим Абдурахманов. - Там уже занимался Расул. Оба мальчика с первых дней занятий полюбили спорт, занимались очень усердно и не пропускали ни одного занятия.

В сельском спортивном клубе Муслим занимался до окончания школы, участвовал в районных и республиканских соревнованиях, брал медаль за медалью, но никогда не задирал нос.

Муслим всегда был спокойным, трудолюбивым, скромным парнем

Муслим всегда был спокойным, трудолюбивым, скромным парнем

Фото: Личный архив героя публикации

– Муслим с детства по характеру очень спокойный, - говорит Ибрагим Сайпулаевич. - Простой такой, сельский парень. Очень трудолюбивый. По нему никогда не скажешь, что перед тобой заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы и мира.

Когда Муслиму было 16 в семью пришла беда. В Краснодаре ударом ножа в шею был убит его старший брат - восходящая звезда российского бокса Расул. Случилось это в ночь на 13 апреля 2014 года. Спортсмен, студент кубанского института физкультуры, вступился за товарища, у которого шпана вымогала деньги.

Муслим Гаджимагомедов с родителями

Муслим Гаджимагомедов с родителями

Фото: Личный архив героя публикации

На тот момент ему было 20 лет. К тому времени он лидировал на первенстве России по боксу среди молодежной сборной, одержал победу на международном турнире в Венгрии. Ему пророчили большое будущее в спорте и участие в Олимпиаде. Он рассчитывал привезти олимпийское золото из Бразилии в 2016 году.

Мечту старшего брата попасть на Олимпиаду спустя годы исполнил Муслим, который после гибели Расула стал трудиться за двоих.

Мама Муслима Гаджимагомедова занимается домашним хозяйством

Мама Муслима Гаджимагомедова занимается домашним хозяйством

Фото: Личный архив героя публикации

После окончания школы Муслим перебрался в Махачкалу. Земляк и первый тренер Муслима - чемпион мира среди боксеров-профессионалов в супертяжелом весе Султан-Ахмед Ибрагимов порекомендовал перспективного парня его нынешнему наставнику Рашидбеку Ахмедову, и тот взял в группу худого, нескладного парнишку. И, надо сказать, не пожалел о своем решении ни разу.

Уже в 2016 году Муслим Гаджимагомедов стал чемпионом России. Спустя еще год завоевал серебряную медаль чемпионата Европы, а в 2018 году вновь привез золото с чемпионата России. Летом 2019 стал чемпионом Европейских игр, а уже осенью того же года он победил на чемпионате Мира по боксу в весовой категории до 91 кг. В январе 2020 года Федерация бокса России признала чемпиона мира и Европейских игр Муслима Гаджимагомедова лучшим боксером 2019-го года. В 2020 году Муслим в третий раз подтверждает свое превосходство на чемпионате России.

Отец боксера - сельский фельдшер

Отец боксера - сельский фельдшер

Фото: Личный архив героя публикации

27 июля 2021 года на Олимпийских играх в Токио в 1/8 финала Муслим вышел на ринг против алжирца Абдельхафида Беншабла и одержал уверенную победу. Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу дагестанского боксера.

В четвертьфинале наш боксер не оставил шансов Аммару Риаду Абдулджаббару - 5:0.

- Мне достался хороший соперник - на европейской квалификации он выиграл у неплохих боксеров, здесь вышел в 1/4, это уже показатель, - отметил Гаджимагомедов после боя. - Но я был полностью уверен в себе, я чувствовал, что веду. Рад, что удалось выйти в следующую стадию, но не более. Бронза нас не интересует, у нас конкретная цель - золото, мы сконцентрированы только на этом.

Бой Муслима Гаджимагомедова с Аммаром Риадом Абдулджаббаром

Бой Муслима Гаджимагомедова с Аммаром Риадом Абдулджаббаром

Фото: REUTERS

Полуфинальный поединок Муслим Гаджимагомедов - Дэвид Ньику (Новая Зеландия) закончился со счетом 4:1 в пользу российского спортсмена.

Финал пройдет 6 августа. Соперником Муслима Гаджимагомедова станет победитель боя Абнер Тейшейра (Бразилия) - Хулио Ла Круз (Куба).

В том, что Муслим возьмет олимпийское золото, его родные не сомневаются. Слишком упорно он шел к цели.

- Мы так за него болеем! Всем селом болеем. Когда он одолел алжирца, я тут же позвонил сестре, мы чуть не плакали и поздравляли друг друга, - делится дядя Муслима, который сейчас находится на лечении в одной из махачкалинских больниц. - Он точно возьмет золото! А как иначе? Это же Муслим! И Расул взял бы... если бы выжил.

Встречать Муслима будут друзья и коллеги в Махачкале, а с особым трепетом его ждут в маленьком Нитиисухе, где всего-то проживают чуть больше 300 человек и все до единого с замиранием сердца смотрят Олимпиаду 2021 года в Токио и ждут дня, когда смогут обнять своего родного чемпиона!

Спорт: БОКС