Муслим Гаджимагомедов - главная надежда сборной России Фото: REUTERS

«КП-Северный Кавказ» пообщалась с родственниками боксера Муслима Гаджимагомедова из Дагестана, уже гарантировавшего себе олимпийскую медаль, и узнала, кто больше всех болеет за главного претендента на золото сборной России в боксе, почему земляки не сомневаются в его победе на Играх в Токио 2020 и какая трагедия стала главным стимулом спортсмена.

БИОГРАФИЯ МУСЛИМА ГАДЖИМАГОМЕДОВА

Муслим Гаджимагомедов родился 14 января 1997 года в маленьком селении Нитиисух Тляратинского района Дагестана. Он стал вторым ребенком в семье. Отец боксера всю жизнь посвятил медицине - он сельский фельдшер, мама все свое время проводила в домашних заботах, воспитывая двух любимых сыновей. Мальчики - старший Расул и младший Муслим, родившиеся с разницей в три года, - отлично ладили. Братья много времени проводили вместе и оба с ранних лет мечтали о большой спортивной карьере. Свой первый бой и Муслим, и Расул провели еще до того, как пошли в первый класс.

Расул (фото справа вверху) был старше Муслима на три года Фото: Личный архив героя публикации

– Муслим еще до школы стал заниматься спортом. Он в шесть лет пошел в местный спортклуб, где стал сначала заниматься вольной борьбой, - рассказал журналисту «КП-Северный Кавказ» дядя спортсмена Ибрагим Абдурахманов. - Там уже занимался Расул. Оба мальчика с первых дней занятий полюбили спорт, занимались очень усердно и не пропускали ни одного занятия.

В сельском спортивном клубе Муслим занимался до окончания школы, участвовал в районных и республиканских соревнованиях, брал медаль за медалью, но никогда не задирал нос.

Муслим всегда был спокойным, трудолюбивым, скромным парнем Фото: Личный архив героя публикации

– Муслим с детства по характеру очень спокойный, - говорит Ибрагим Сайпулаевич. - Простой такой, сельский парень. Очень трудолюбивый. По нему никогда не скажешь, что перед тобой заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы и мира.

Когда Муслиму было 16 в семью пришла беда. В Краснодаре ударом ножа в шею был убит его старший брат - восходящая звезда российского бокса Расул. Случилось это в ночь на 13 апреля 2014 года. Спортсмен, студент кубанского института физкультуры, вступился за товарища, у которого шпана вымогала деньги.

Муслим Гаджимагомедов с родителями Фото: Личный архив героя публикации

На тот момент ему было 20 лет. К тому времени он лидировал на первенстве России по боксу среди молодежной сборной, одержал победу на международном турнире в Венгрии. Ему пророчили большое будущее в спорте и участие в Олимпиаде. Он рассчитывал привезти олимпийское золото из Бразилии в 2016 году.

Мечту старшего брата попасть на Олимпиаду спустя годы исполнил Муслим, который после гибели Расула стал трудиться за двоих.

Мама Муслима Гаджимагомедова занимается домашним хозяйством Фото: Личный архив героя публикации

После окончания школы Муслим перебрался в Махачкалу. Земляк и первый тренер Муслима - чемпион мира среди боксеров-профессионалов в супертяжелом весе Султан-Ахмед Ибрагимов порекомендовал перспективного парня его нынешнему наставнику Рашидбеку Ахмедову, и тот взял в группу худого, нескладного парнишку. И, надо сказать, не пожалел о своем решении ни разу.

Уже в 2016 году Муслим Гаджимагомедов стал чемпионом России. Спустя еще год завоевал серебряную медаль чемпионата Европы, а в 2018 году вновь привез золото с чемпионата России. Летом 2019 стал чемпионом Европейских игр, а уже осенью того же года он победил на чемпионате Мира по боксу в весовой категории до 91 кг. В январе 2020 года Федерация бокса России признала чемпиона мира и Европейских игр Муслима Гаджимагомедова лучшим боксером 2019-го года. В 2020 году Муслим в третий раз подтверждает свое превосходство на чемпионате России.

Отец боксера - сельский фельдшер Фото: Личный архив героя публикации

27 июля 2021 года на Олимпийских играх в Токио в 1/8 финала Муслим вышел на ринг против алжирца Абдельхафида Беншабла и одержал уверенную победу. Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу дагестанского боксера.

В четвертьфинале наш боксер не оставил шансов Аммару Риаду Абдулджаббару - 5:0.

- Мне достался хороший соперник - на европейской квалификации он выиграл у неплохих боксеров, здесь вышел в 1/4, это уже показатель, - отметил Гаджимагомедов после боя. - Но я был полностью уверен в себе, я чувствовал, что веду. Рад, что удалось выйти в следующую стадию, но не более. Бронза нас не интересует, у нас конкретная цель - золото, мы сконцентрированы только на этом.

Бой Муслима Гаджимагомедова с Аммаром Риадом Абдулджаббаром Фото: REUTERS

Полуфинальный поединок Муслим Гаджимагомедов - Дэвид Ньику (Новая Зеландия) закончился со счетом 4:1 в пользу российского спортсмена.

Финал пройдет 6 августа. Соперником Муслима Гаджимагомедова станет победитель боя Абнер Тейшейра (Бразилия) - Хулио Ла Круз (Куба).

В том, что Муслим возьмет олимпийское золото, его родные не сомневаются. Слишком упорно он шел к цели.

- Мы так за него болеем! Всем селом болеем. Когда он одолел алжирца, я тут же позвонил сестре, мы чуть не плакали и поздравляли друг друга, - делится дядя Муслима, который сейчас находится на лечении в одной из махачкалинских больниц. - Он точно возьмет золото! А как иначе? Это же Муслим! И Расул взял бы... если бы выжил.

Встречать Муслима будут друзья и коллеги в Махачкале, а с особым трепетом его ждут в маленьком Нитиисухе, где всего-то проживают чуть больше 300 человек и все до единого с замиранием сердца смотрят Олимпиаду 2021 года в Токио и ждут дня, когда смогут обнять своего родного чемпиона!