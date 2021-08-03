Боксер из Дагестана вышел в финал Олимпийских игр в категории до 91 кг

Встреча закончилась со счетом 4:1 Фото: REUTERS

В Токио закончился первый полуфинальный боксерский поединок Олимпийских игр в категории до 91 килограмма. В нем встретились дагестанский спортсмен, "главная надежда сборной" Муслим Гаджимагомедов и новозеландец Дэвид Ньика.

Муслим Гаджимагомедов и Дэвид Ньика уже точно завоевали медали Олимпиады. Но какая она будет у дагестанца - покажет финал Фото: REUTERS

Бой продлился все три раунда. Трое судей отдали безоговорочную победу россиянину, еще один - "подарил" третий раунд Ньику, а два первых оставил за нашим соотечественником. Единственный судья из Аргентины посчитал, что новозеландский спортсмен был лучше в этом бою. Общий счет - 4:1 в пользу Гаджимагомедова.

Фрагмент боя Фото: REUTERS

Россиянин пробился в финал и уже гарантировал себе медаль не меньше серебряной. В решающем бою ему будет противостоять победитель пары Абнер Тейшейра (Бразилия) и Хулио Сезар Ла Крус (Куба). Поединок за золото состоится 6 августа.

В победу Муслима Гаджимагомедова верила вся его родня.

– Мы так за него болеем! Всем селом болеем. Когда он одолел алжирца, я тут же позвонил сестре, мы чуть не плакали и поздравляли друг друга. Он точно возьмет золото! А как иначе? Это же Муслим! - говорил в беседе с "КП-Ставрополь" дядя Муслима - Ибрагим Абдурахманов.

ДРУГОЙ БОКСЕР-МЕДАЛИСТ ИЗ РОССИИ

«С решением судей не согласен»: бронзовый призер Олимпиады Имам Хатаев объявил о завершении карьеры в любительском боксе

Россиянин в полуфинале проиграл по очкам британцу Бенджамину Уиттакеру - 1:4 [подробнее]