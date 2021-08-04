Трое подростков утонули в канале в Ставропольском крае, катаясь на лодке

В поисках участвуют водолазы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Невинномысске утонули трое подростков, которые катались на лодке в местном канале. По факту возбуждено уголовное дело, сообщают пресс-службы СУ СКР по Ставропольскому краю и региональной прокуратуры.

Первым об инциденте рассказал губернатор Владимир Владимиров. По предварительным данным, когда подростки вышли с надувной лодкой в канал - вода была слишком бурной. Судно перевернулось, и парни сразу пропали из виду.

На место прибыли спасатели ПАСС Ставропольского края. В том числе - группа водолазов. Работы продолжаются, ни один из подростков из воды пока не вытащен.

Кроме того, к берегу канала приехали прокурор Ставропольского края Александр Лоренц и глава СУ СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов со своим заместителем Олегом Сидоровым. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

- В рамках проверки будет проверено исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, дана оценка исполнению обязанностей уполномочеными лицами по благоустройству территории, созданию безопасных условий использования водных объектов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.