Лучше спецназа США: борец Заур Угуев взял золото Олимпиады благодаря особой подготовке

Заур Угуев Фото: REUTERS

Дагестанский спортсмен Заур Угуев стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе в весе до 57 килограммов. В преддверии боя корреспондент stav.kp.ru поговорил с тренерами Угуева и узнал, как тот готовился к своей победе.

- Основной упор у нас идёт на взрывную скорость ног и дыхание. Каждый день в пять утра он бегает по 7 км в предгорье. Два-три раз в неделю плавание под водой. Так лучше лёгкие раскрываются, - рассказал изданию Руслан Муртазалиев.

В основу также легла программа "Морских котиков", которая, по словам тренера, направлена на выносливость. И Угуев по скорости выполнения превосходил показатели американских спецназовцев. Таким образом дагестанец тренировался в течение шести последних лет.

- Мы минимально используем штанги, гантели, потому что они заставляют мышцы ужиматься. Таким образом быстро устают руки и ноги. Час-полтора работает на резине (жгуте). Резина растягивает мышцы, и тем самым выносливее становятся руки и ноги.

Однако, по признанию персонального тренера Шеме Шемеева, незадолго до Олимпиады у Угуева возникли проблемы с акклиматизацией.

- За три месяца до Олимпиады мы поехали готовиться во Владивосток, где климат похож на токийский. И там у него были проблемы, на самом деле. У него не получалась борьба, он быстро уставал. Три дня тренируются, три дня отдыхает - это не его темп. Потому первые два боя у него прошли очень сложно (6:5; 6:6), - сказал тренер в беседе с корреспондентом "КП-Ставрополь".

В полуфинале Угуев смотрелся уже уверенней. И победил иранца Резу Атри со счетом 8:3.

И в финале он одолел спортсмена из Индии Кумара Рави - 7:4.

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