Заур Угуев Фото: REUTERS

Дагестанский вольник Заур Угуев имеет шанс на победу в Олимпийских играх в Токио. Заключительный поединок в весе до 57 килограмм пройдет 5 августа. Как спортсмен шел к олимпийскому финалу - в материале "КП-Ставрополь".

Угуев родом из дагестанской столицы вольной борьбы - города Хасавюрт. В спорт он пришел в 8 лет вместе со старшим братом.

- Он впервые пришел со старшим братом, потом ушел к другому тренеру и вернулся в наш зал. Заур запомнился тем, что не был похож на брата. Да и вообще ни на кого не похож. Тихий, спокойный, скромный. Остальные были вертлявые, шумные. Он единственный, кто не получил от меня ни одного тумака. Исполнительный, трудолюбивый. Пока одни позволяли себе выполнять упражнения расхлябанно - он никогда не отлынивал. Любит спорт, - рассказал корреспонденту stav.kp.ru персональный тренер Угуева Шеме Шемеев.

Уже на первых республиканских турнирах среди юниоров парень был "мухачем" - то есть, выступал в самых низких весовых категориях. Для него не было проблемой поддерживать вес, потому перед каждым турниром он сгонял только 4-5 килограммов - тогда как другим спортсменам приходилось убирать по 10.

За 10 лет в профессиональном спорте Угуев трижды был чемпионом России среди юниоров, четырежды - среди взрослых. А за последний три года он несколько раз одерживал победы на международных турнирах: два раза - на чемпионате мира, один - на Кубке мира.

- В основу физподготовки легла программа "Морских котиков" США. Это очень выносливый спецназ в мире, и Заур на 7 секунд улучшил результат самих "котиков". Основной упор у нас идёт на взрывную скорость ног и дыхание. Каждый день в пять утра он бегает по 7 км в предгорье. Два-три раз в неделю плавание под водой. Так лучше лёгкие раскрываются, - рассказал "КП-Ставрополь" тренер по физподготовке Угуева Руслан Муртазалиев.

- За три месяца до Олимпиады мы поехали готовиться во Владивосток, где климат похож на токийский. И там у него были проблемы, на самом деле. У него не получалась борьба, он быстро уставал. Три дня тренируются, три дня отдыхает - это не его темп. Потому первые два боя у него прошли очень сложно, - беспокоится Шеме Шемеев.

На пути к финалу Угуев встретился с американцем Томасом Гилманом и узбекистанцем Гуломжоном Абдуллаевым. Первая встреча закончилась с минимальным преимуществом - 6:5, а вторая вовсе вничью - победу присудили за то, что последнее очко получил дагестанец. Однако в полуфинале Угуев уже акклиматизировался и без труда одолел иранца Резу Атри.

- Заур очень способный. Хотя меня рядом нет, с ним в Токио большой штаб. Соперник неплохой, абы кто в финал Олимпиады не попадает, - резюмировал Шеме Шемеев.