В Невинномысске нашли тело второго утонувшего подростка

Ранее было найдено тело 16-летнего мальчика

В Невинномысске 5 августа, около 14:57, спасатели нашли тело второго утонувшего подростка. Об этом сайту stav.kp.ru рассказали в пресс-службе краевого управления МЧС России. Сейчас происходит опознание.

На месте происшествия находятся родители утонувших детей. С ними работают психологи. Ранее было найдено тело 16-летнего мальчика.

Продолжаются поиски третьего утонувшего подростка. Район поиска расширен до поселка Свистухи Кочубеевского округа. Поиски осложняет сильное течение.

- Группировка по поиску пострадавших увеличена и составляет 62 человека, 15 единиц техники и 3 плавсредства. От МЧС привлечены беспилотные авиационные системы, –прокомментировал начальник отдела координации деятельности всех видов пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований РСЧС ГУ МЧС по Ставропольскому краю Владимир Сухоруков.

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