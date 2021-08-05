С родителями утонувших подростков работают психологи. Фото: пресс-служба краевого управления МЧС России.

В Невинномысске нашли тело одного из утонувших подростков. Об этом сайту stav.kp.ru рассказали в пресс-службе краевого управления МЧС России. Сейчас происходит опознание.

Подробности инцидента уточняются. С родителями утонувших подростков работают психологи.

- Метрах в 100-150 по течению найдено тело одного из подростков. Спасатели извлекают его из воды, будет проведена процедура опознания и другие необходимые действия. Глубокие соболезнования родителям…Такое горе!.. Поисковую операцию продолжаем. На все вопросы надо получить ответ, - поделился 5 августа губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Поиски еще двоих детей продолжаются. Район поиска расширен до поселка Свистухи Кочубеевского округа. Поиски осложняет сильное течение.

Напомним, трагедия произошла вчера, 4 августа, в Невинномысске.

Подростки 14, 15 лет пропали, катаясь на надувной лодке. Мальчики пытались преодолеть бурное течение, но лодка перевернулась. В лодке находилось двое ребят, еще двое снимали видео на берегу. Когда мальчики поняли, что их друзья терпят бедствие, один из них бросился спасать их. К несчастью, его также затянуло под воду. По словам местных жителей, поток воды в том месте, где находились дети, очень мощный, образует сразу несколько водоворотов.

По факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

На место выезжали прокурор Ставропольского края Александр Лоренц и глава СУ СКР по региону Игорь Иванов.

- В рамках проверки будет проверено исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, дана оценка исполнению обязанностей уполномочеными лицами по благоустройству территории, созданию безопасных условий использования водных объектов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что на Ставрополье пропавших в Невинномысском канале подростков ищут 30 спасателей.

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