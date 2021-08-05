На Ставрополье пропавших в Невинномысском канале подростков ищут 30 спасателей

Губернатор Ставрополья утром 5 августа рассказал о том, как проходит поисковая операция в Невинномысске, где накануне на канале пропали трое подростков, катавшихся на лодке в бурном течении.

По словам Владимира Владимирова, на месте работают три десятка спасателей.

- Весь вчерашний вечер, всю ночь они продолжали поиск, обследование русла. Эта работа продолжается, - доложил глава региона.

К сожалению, пока результата нет.

- Канал – не природный водоем, там очень быстрый поток воды, непростой контур дна. Все это очень осложняет выполнение операции, - написал губернатор на своей странице в Инстаграме. Тем временем удалось установить семьи пропавших. Сейчас психологи работают с родителями.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в Невинномысске утонули трое школьников, катаясь в канале на надувной лодке. Четвертый парень из компании чудом выжил, рассказал источник stav.kp.ru в экстренных службах.

- На этом участке вообще никто не купается. Глубина там, как минимум, три метра, течение бешеное. Даже когда воду приспускают [канал охлаждает местное ГРЭС - Прим.], все равно никто не рискует. Да и нельзя вроде бы, - рассказывают горожане в диалоге с журналистом «КП-Ставрополь».