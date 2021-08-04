Пришли бороться с водоворотом: стало известно, как школьники утонули на Ставрополье

На месте работают спасатели, водолазы, следователи и прокуратура

В Невинномысске утонули трое школьников, катаясь в канале на надувной лодке. Четвертый парень из компании чудом выжил, рассказал источник stav.kp.ru в экстренных службах.

- На этом участке вообще никто не купается. Глубина там, как минимум, три метра, течение бешеное. Даже когда воду приспускают [канал охлаждает местное ГРЭС - Прим.], все равно никто не рискует. Да и нельзя вроде бы, - рассказывают горожане в диалоге с журналистом "КП-Ставрополь".

Молодых людей, однако, не испугало течение. Они пришлю туда кататься на лодке.

- Двое были в лодке, еще двое - на берегу. Они пустили судно на воду, попытались побороть течение и перебраться на другую сторону. Но лодку перевернуло. Ребята, которые остались на берегу и следили за друзьями, кинулись спасать товарищей. Но там даже не течение. Там все настолько сильно, что образуются водовороты. В такой они и попали, - рассказывает источник издания.

Все школьники оказались под водой. Но четвертому парню чудом удалось выжить - его выкинуло ближе к спокойной части канала. Источник отметил, что дети 2004 года рождения, в сентябре они должны были пойти в 11 класс. На месте работают спасатели и водолазы.

- Поиски детей продолжаются на месте событий и неподалеку оттуда. Скорее всего, будет сделан перерыв и ранним утром работы продолжатся. Пока ни одно тело не найдено. Шанс, что кто-то из подростков выжил, небольшой, - говорит собеседник "Комсомольской правды".

По факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". На место выезжали прокурор Ставропольского края Александр Лоренц и глава СУ СКР по региону Игорь Иванов.

- В рамках проверки будет проверено исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, дана оценка исполнению обязанностей уполномочеными лицами по благоустройству территории, созданию безопасных условий использования водных объектов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

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