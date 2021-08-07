"Мечтаю подарить медаль отцу": борец Рашидов взял бронзу Олимпиады в Токио

Гаджимурад Рашидов Фото: REUTERS

В Токио закончился утешительный бой за 3-е место между Гаджимурадом Рашидовым из России и Исмаилом Мусукаевым из Венгрии. В схватке победил дагестанский спортсмен со счетом 5:0. Наш соотечественник принес России 23-ю бронзовую медаль.

Бой оказался весьма кровавым Фото: REUTERS

- Я мечтаю подарить олимпийскую медаль своему отцу. Он это заслужил! Не знаю, смогу ли я сделать столько для своих сыновей, сколько он сделал для нас с братом, - признался в одном из интервью Рашидов.

На своем пути он смял двух противников - спортсмена из Армении Вазгена Теваняна (6:0) и представителя Польши Магомедмурада Гаджиева (6:2). Однако в полуфинале уступил японцу Такуто Отогуро со счетом 2:3. Отметим, что на четвертой минуте этого боя чуть не разразился скандал из-за спорного момента, в который судьи сначала отдали очки нашему соотечественнику, но потом отобрали их и дали балл японцу. Кроме того, Отогуро получил два предупреждения за опасные захваты и задерживание времени.

- Рашидов в себя не поверил. За шесть минут он не сделал ни одну попытку. Когда сделал контратаку, сначала два балла дали, а потом забрали. Завтра еще хотелось бы, чтобы бронза была у Гаджимурада Рашидова. Любая медаль — на вес золота. Не каждый выдерживает накал Олимпийских игр, - прокомментировал исход той встречи тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

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