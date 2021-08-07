"Русский Танк" взял золото Олимпиады после победы над "Бульдозером" из США

Абдулрашид Садулаев и Кайл Снайдер Фото: REUTERS

Завершился олимпийский финал в вольной борьбе в весе до 97 килограммов. В главном бою дня встретились россиянин Абдулрашид Садулаев и американец Кайл Снайдер. Дагестанец одолел его со счетом 6:3.

Момент боя Фото: REUTERS

О накале встречи говорила даже фраза Садулаева после его полуфинала: "Кайл, я жду тебя!"

Борцов считают принципиальными соперниками. Они встречались уже дважды, и до этого финала счет был равным. В первый раз выиграл американец, которого за физическую мощь и упрямство называют "Бульдозером". А во второй раз сильнее оказался дагестанский атлет. Отметим, что все схватки происходили на чемпионатах мира. Теперь счет 2:1 в пользу россиянина.

Момент боя Фото: REUTERS

До этой встречи Садулаев не отдал ни одного очка своим оппонентам - 5:0, 10:0, 4:0. На прошлой Олимпиаде в Риа-де-Жанейро дагестанец отдал своим соперникам только одно очко.

Абдулрашид Садулаев и главный тренер сборной России по вольной борьбе Джамболат Тедеев Фото: REUTERS

За могучий вид Садулаева земляки называют "Танком". Европейцы же дополнили этот псевдоним - "Русский Танк".

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