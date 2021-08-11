Молодой альфонс вытянул из 78-летней вдовы миллион и сбежал

Роман продлился всего полгода

Марии Ивановне* из Ессентуков — 78 лет. После смерти мужа и единственного сына у пенсионерки из близких никого не осталось. Есть, конечно, друзья и родня, в том числе невестка. Но одинокие вечера она все равно коротала в "Одноклассниках".

В декабре 2018 года к пожилой женщине решил добавиться в друзья 29-летний земляк Иван Б. Без задней мысли она приняла заявку, и тут понеслось! Общение с молодым, интересным парнем увлекло пенсионерку настолько, что она привязалась к нему. И была готова помочь с деньгами по первому зову.

— Все началось с небольшой суммы, через которую он "прощупал" пенсионерку, — рассказал источник сайта stav.kp.ru в суде. — Затем потребности стали расти. Он заявил, что против него возбудили уголовное дело, и Мария Ивановна дала деньги на адвоката. Потом помогла купить машину. А когда он заявил, что попал в ДТП - дала на ремонт. И так далее.

Иван Б.

За полгода сумма потраченного перевалила за миллион рублей. Откуда у 78-летней ессентучанки такие деньги? Единственный доход женщины — это пенсия и торговая точка. Но основная часть спущенного — это все ее накопления и сбережения покойного супруга.

Мария Ивановна отрицала какую-либо связь с онлайн-другом: "Просто друзья, просто общаемся". Даже звонили другие жертвы Ивана, предупреждали, что он альфонс, но старушка ничему не верила. Как только деньги закончились, а от суженого след простыл — она написала заявление в полицию.

- Потерпевшая сообщала, что давала деньги взаймы. Сначала под честное слово. Но потом, когда уже узнала, что Иван - это выдуманное имя, они оформили расписку. Опять на выдуманное имя (Эрик К.) и не по паспорту. Якобы документ Ивана был в его родном селе, до которого далеко ехать.

Иван (настоящее имя подсудимого нельзя раскрывать до вступления приговора в силу - Прим.) был задержан. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. В суде он заявил, что чуть не переспал с Марией Ивановной - она ему на это всячески намекала. И даже купала билеты в Турцию для совместного путешествия, но из-за фальшивых данных в "Одноклассниках" поездку отменили. Альфонс, тем не менее, не стал отрицать, что брал миллион в долг. Только как бы он его отдавал при зарплате в 15-30 тысяч рублей в месяц - он не смог пояснить.

Иван Б.

Страница Ивана в "Одноклассниках" сейчас почищена - ни фото, ни лайков, ни заметок. Только четверо друзей и сорок подписок на женщин от 30 лет и старше. До этого дела у мужчины была другая, уже погашенная, судимость. Еще в 2014 году на рассвете он сбежал от любовницы с ноутбуком, который продал за 13 тысяч рублей. Источник "КП-Ставрополь" в суде сообщил, что тогда его приговорили к 1,5 годам исправительных работ.

Ессентукский городской суд оказался строже и учел позицию гособвинителя. Мужчине дали 3 года общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

На свободе у Ивана остались дочь, бывшая жена, обманутая поклонница и долги.

*имя изменено

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