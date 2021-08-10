В Пятигорске демонтируют незаконную вертолетную площадку в природоохранной зоне

Местные власти не приняли необходимых мер по демонтажу вертолетной площадки, после этого краевая прокуратура обратилась в суд Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Пятигорске суд удовлетворил иск краевой природоохранной прокуратуры к городской администрации о демонтаже незаконной вертолетной площадки, которая находится в границах государственного памятника природы регионального значения «Гора Машук», водоохранной зоны реки Подкумок в Пятигорске.

Так, во время проверки прокуратура выявила нарушение на территории природного памятника на улице Фабричной, а именно замощенный асфальтом участок земли.

Местные власти не приняли необходимых мер по демонтажу вертолетной площадки, после этого краевая прокуратура обратилась в суд.

Суд признал бездействие администрации незаконным. В течение 6-ти месяцев до вступления решения в силу городская администрация должна демонтировать объект.

- На администрацию возложена обязанность в срок не позднее шести месяцев после вступления решения суда в законную силу провести работы по демонтажу вертолетной площадки, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

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