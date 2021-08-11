Причиной отключения воды в Кисловодске стала повышенная мутность

Всего в зоне отключения водоснабжения 137 тыс. 200 человек, из них 34 тыс. 253 ребенка Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 11 августа в Кисловодске более 137 тысяч жителей остались без воды из-за вынужденного отключения. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления МЧС Росси.

- В Кисловодске полностью прекращена подача холодного водоснабжения от Эшкаконских очистных сооружений в связи с повышением мутности воды, - говорится в сообщении.

По данным МЧС, по резервному водоводу запитано 23 тыс. 435 человек. Остальным, у кого по-прежнему нет воды, организован подвоз по заявкам.

Для устранения проблемы с водоснабжением проводятся мероприятия по запуску Кубанского водовода. Планируется, что это произойдет к 14:00.

- Мутность воды в Эшкаконском водохранилище, снабжающем питьевой водой значительную часть потребителей Кисловодска, повысилась в связи с выпадением обильных осадков и сходом селей в предгорьях Кавказа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Ставрополья.

- В этой связи в части курорта, запитанной от Эшкаконского гидроузла, вынуждено ограничено водоснабжение. Это необходимо «для выполнения работ по промывке фильтров очистных сооружений водоснабжения, - объяснили в региональном ведомстве.

Напомним, что всего в зоне отключения водоснабжения 137 тыс. 200 человек, из них 34 тыс. 253 ребенка.

И.о. главы Кисловодска Вячеслав Сергиенко сообщил утром, что родителям малышей, которые посещают детсады, на сегодняшний день предложили оставить их дома, так как в ряде дошкольных учреждений водоснабжения нет.

Также градоначальник добавил, что вода вернется в дома жителей Кисловодска до конца сегодняшнего дня.

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