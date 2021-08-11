В Кисловодске 11 августа без воды остались 137 200 человек

В Кисловодске 11 августа полностью прекращена подача холодного водоснабжения от Эшкаконских очистных сооружений в связи с повышением мутности воды. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

По данным ведомства, проводятся мероприятия по запуску Кубанского водовода. Ориентировочное время полного перехода на Кубанскую ветку водовода 14:00 11.08.

Организован подвоз питьевой воды по заявкам. Всего в зоне отключения водоснабжения 137 200 человек, из них 34253 ребенка.

- По состоянию на 08:00 по резервному водоводу запитано 23435 человек, - добавили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что сильный дождь ночью стал причиной частичного аварийного отключения электроснабжения в среду в пяти населенных пунктах Ставрополья. Так, в зоне отключения оказались села Балахоновское, Кочубеевское и Надзорное, станица Барсуковская и хутор Саратовский в Кочубеевском округе.