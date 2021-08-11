Завысили контракт на 180 млн: в чем обвиняют бывших глав правительства и минтуризма Осетии

Правительство Северной Осетии Сергей Такоев возглавлял с 2012 по 2015 год. Фото: СКР

Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему председателю правительства Северной Осетии Сергею Такоеву, экс-министру туризма республики Алану Диамбекову и генеральному директору «ОЗАТЭ» Аиде Габараевой. Как следует из сообщения на сайте ведомства, задержанные подозреваются в растрате больше ста млн рублей из казны региона.

В 2014 году занимавшие указанные должности Такоев и Диамбеков, по версии следователей, провели аферу с Габараевой, гендиректором Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования. При участии других лиц был заключен государственный контракт на покупку у «ОЗАТЭ» в собственность республики объектов недвижимости по цене, завышенной на 180 млн (!).

СКР просит до начала судебного рассмотрения арестовать всех обвиняемых. Заметим, один из них, политик Сергей Такоев, был под следствием по делу о растрате в 2004 году. Его подозревали в незаконном спонсировании футбольного североосетинского клуба «Алания» за счет ликвидации полка по охране административной границы с Ингушетией. Такоев в итоге был оправдан после нескольких лет судебных разбирательств и даже получил 2,8 млн рублей в качестве солидной компенсации за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

В 2008 году на Такоева было совершено покушение: у киоска в сторону политика были произведены два выстрела. Одна пуля задела жизненно важные органы. Чиновника спас водитель, быстро доставивший его в больницу. Киллеров устранили, а личность заказчика так и не установили. Правительство Северной Осетии Сергей Такоев возглавлял с 2012 по 2015 год.

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