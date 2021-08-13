Экс-глава центра обработки итогов ЕГЭ пойдет под суд в Ингушетии за взятку в 2 млн

Умар Евлоев. Фото: egeing06

Прокуратура Ингушетии утвердила обвинение по делу бывшего директора республиканского учреждения "Региональный центр обработки информации". Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Следствие установило, что обвиняемый 20 ноября 2020 года передал сотруднику УФСБ России по Республике Ингушетия взятку в 2 млн рублей. За эти деньги тот должен был закрыть глаза на нарушения и не проводить оперативно-розыскных мероприятий. Но деньги не взяли. Тогда обвиняемого задержали.

В ходе расследования уголовного дела удалось выявить другое преступление. Мужчина похитил почти 280 тысяч рублей, которые должны были пойти на выплату зарплат сотрудникам казенного учреждения.

- [Мужчина] обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Дача взятки должностному лицу, совершенная в особо крупном размере" и "Мошенничество с использованием служебного положения, совершенное в крупном размере". Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд Республики Ингушетия, - сказано в сообщении прокуратуры Ингушетии.

Согласно официальной информации, на момент совершения преступлений ГКУ "Региональный центр обработки информации" возглавлял Умар Евлоев, пробывший в должности 3,5 года - с апреля 2016 по ноябрь 2020 года. Учреждение создало министерство образования и науки Республики Ингушетия, чтобы обеспечить организационно-технологическое и информационное сопровождение ЕГЭ в республике.

Сейчас учреждением управляет врио директора Адам Чертоев.

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