Ставропольцы стали меньше убивать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Генеральная прокуратура России опубликовала данные об уровне преступности в регионах. Сайт stav.kp.ru рассказывает примечательные сведения из статистики, касающиеся Ставропольского края.

За первое полугодие на Ставрополье выявлено 17299 преступлений. Этот показатель уменьшился на 3,2% относительно данных за аналогичный период 2020 года. Всего за прошлый год было зарегистрировано 35177 преступлений. Сейчас Ставропольский край занимает 20-е место в федеральном криминальном рейтинге.

Однако количество лиц, совершивших преступление, увеличилось на 4%. За полгода их установлено 8226. Отметим, что рост количества фигурантов дел наблюдается во всех видах преступлений. Например, в Ставропольском крае выявлено 393 человека, совершивших преступление особой тяжести, - что на 9,8% больше, чем за полгода 2020 года.

ЦИФРЫ О ПРЕСТУПНОСТИ НА СТАВРОПОЛЬЕ

Какие преступления выявили в регионе за полгода 2021 года

- 1394 преступления экономической направленности

- 1746 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков - показатель снизился на 13,7%.

- 252 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия

- 43 покушения на убийство и убийств (105, 106 и 107 статьи УК РФ) - показатель снизился на 21,8%. Кроме того, не зарегистрировано нераскрытых дел, связанных с этими статьями.

- 118 фактов причинения тяжкого вреда здоровью (111 статья УК РФ) - показатель снизился на 18,6%.

- 314 несовершеннолетних совершили преступление за полгода 2021 года.

- 1441 лицо в момент преступления были пьяны.

- 8423 дела отправлены в суд с утвержденным обвинением.

Согласно социальному портрету за 2020 год, среднестатистическому преступнику в Ставропольскому краю от 30 до 49 лет. У него школьное либо среднее профессиональное образование и нет постоянного источника дохода.

Фото: crimestat.ru

Фото: crimestat.ru

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